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کشف ۱۴۰ هزار قلم داروی قاچاق در خراسان شمالی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی از کشف ۱۴۰ هزار و ۹۵۱ قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

کد خبر: 4200321تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و انجام بررسی‌های تخصصی، محل نگهداری مقادیری داروی قاچاق شناسایی شد و مأموران در بازرسی از منزل موردنظر ۱۴۰ هزار و ۹۵۱ قلم انواع دارو را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریالی داروهای مکشوفه افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: خبرگزاری پلیس

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برچسب ها

خراسان شمالیداروی قاچاقکشف دارو

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