پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی احداث آرامستان شهرستان پردیس
گروه استانها -شهردار پردیس از پیشرفت ۸۰ درصدی محوطهسازی و احداث معابر و قطعات آرامستان شهر خبر داد و گفت: برنامهریزی ویژهای برای افتتاح این پروژه در آینده در دستور کار شهرداری است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «مهدی رضایی مالیدره» شهردار پردیس در راستای ارائه گزارش عملکرد سالانه به شهروندان، با اشاره به اینکه احداث آرامستان شهر برای شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: در یک سال گذشته تلاش کردهایم که کلیه بخشهای عمرانی این پروژه را فعال کنیم تا این مکان برای بهرهبرداری شهروندان آماده شود.
شهردار پردیس افزود: محوطهسازی، احداث معابر و قطعات آرامستان در وسعتی حدود ۱۰ هکتار، به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده و عملیات ساخت ابنیهی آرامستان نیز با ۷۵ درصد پیشرفت ادامه دارد. به گفتهی او ابنیهی این مجموعه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا دارد و اعتبار مجموع این دو بخش ۸۴ میلیارد تومان است.
رضایی مالیدره به اقدامات این دوره هم اشاره کرد و افزود: اجرای محوطهسازی و احداث معابر و قطعات در ۱۰ هکتار، ادامهی عملیات ساختمانی ابنیهی آرامستان، ساخت مخازن ذخیرهی آب برای فضای سبز، از جمله در محدودهی آرامستان، آغاز عملیات لولهگذاری، تسطیح و کاشت گل و درختچه در آرامستان پردیس در جادهی کرشت، از جمله اقدامات ویژه یک سال گذشته بود که ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
شهردار پردیس دربارهی آیندهی پروژه گفت: افتتاح آرامستان را با دقت و برنامهریزی ویژه پیش میبریم تا مجموعه پس از تکمیل، آماده و منظم در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: اولویت، کیفیت کار و آمادگی کامل مجموعه است.
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