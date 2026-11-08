پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی احداث آرامستان شهرستان پردیس

گروه استان‌ها -شهردار پردیس از پیشرفت ۸۰ درصدی محوطه‌سازی و احداث معابر و قطعات آرامستان شهر خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افتتاح این پروژه در آینده در دستور کار شهرداری است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «مهدی رضایی مالیدره» شهردار پردیس در راستای ارائه گزارش عملکرد سالانه به شهروندان، با اشاره به اینکه احداث آرامستان شهر برای شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: در یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم که کلیه بخش‌های عمرانی این پروژه را فعال کنیم تا این مکان برای بهره‌برداری شهروندان آماده شود.

شهردار پردیس افزود: محوطه‌سازی، احداث معابر و قطعات آرامستان در وسعتی حدود ۱۰ هکتار، به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده و عملیات ساخت ابنیه‌ی آرامستان نیز با ۷۵ درصد پیشرفت ادامه دارد. به گفته‌ی او ابنیه‌ی این مجموعه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا دارد و اعتبار مجموع این دو بخش ۸۴ میلیارد تومان است.

رضایی مالیدره به اقدامات این دوره هم اشاره کرد و افزود: اجرای محوطه‌سازی و احداث معابر و قطعات در ۱۰ هکتار، ادامه‌ی عملیات ساختمانی ابنیه‌ی آرامستان، ساخت مخازن ذخیره‌ی آب برای فضای سبز، از جمله در محدوده‌ی آرامستان، آغاز عملیات لوله‌گذاری، تسطیح و کاشت گل و درختچه در آرامستان پردیس در جاده‌ی کرشت، از جمله اقدامات ویژه یک سال گذشته بود که ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

شهردار پردیس درباره‌ی آینده‌ی پروژه گفت: افتتاح آرامستان را با دقت و برنامه‌ریزی ویژه پیش می‌بریم تا مجموعه پس از تکمیل، آماده و منظم در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: اولویت، کیفیت کار و آمادگی کامل مجموعه است.