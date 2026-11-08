انبار میلیاردی احتکار مواد غذایی در قم کشف شد
گروه استانها - جانشین فرمانده انتظامی استان قم، از کشف احتکار مقادیر قابل توجهی مواد غذایی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، سردار «منوچهر نصیری» جانشین فرمانده انتظامی استان قم، در این رابطه اظهار کرد: در ادامه عملیات مستمر پلیس امنیت اقتصادی جهت مقابله با احتکار کالا، اکیپی متشکل از همکاران به همراه عوامل جهاد و کشاورزی، به یک کارخانه پخش مواد غذایی مراجعه کردند.
وی افزود: در جریان بازرسیهای صورت گرفته، ۳۹ تن و ۱۶۰ کیلوگرم از انواع مواد غذایی شامل شکر، روغن و آرد که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود، کشف و توقیف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم، اضافه کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال بوده که در این خصوص پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم جهت پیگیری موضوع در جریان است.
هفته گذشته نیز هفت هزار لیتر سوخت قاچاق از یک گاراژ ضایعاتی در این استان کشف شد.
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