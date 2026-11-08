انبار میلیاردی احتکار مواد غذایی در قم کشف شد

گروه استان‌ها - جانشین فرمانده انتظامی استان قم، از کشف احتکار مقادیر قابل توجهی مواد غذایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، سردار «منوچهر نصیری» جانشین فرمانده انتظامی استان قم، در این رابطه اظهار کرد: در ادامه عملیات مستمر پلیس امنیت اقتصادی جهت مقابله با احتکار کالا، اکیپی متشکل از همکاران به همراه عوامل جهاد و کشاورزی، به یک کارخانه پخش مواد غذایی مراجعه کردند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های صورت گرفته، ۳۹ تن و ۱۶۰ کیلوگرم از انواع مواد غذایی شامل شکر، روغن و آرد که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود، کشف و توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم، اضافه کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال بوده که در این خصوص پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم جهت پیگیری موضوع در جریان است.

هفته گذشته نیز هفت هزار لیتر سوخت قاچاق از یک گاراژ ضایعاتی در این استان کشف شد.