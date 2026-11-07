گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی قم از تداوم بارش‌ها تا فردا یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به ایستگاه وسف کهک با ۴۸ میلی‌متر بوده‌است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «مهران حیدری‌بنی» مدیرکل هواشناسی قم اظهار کرد: همچنین در این مدت در روستای رستگان بخش دستجرد ۴۳ میلی‌متر، روستای کرمجگان شهر کهک ۳۷ و روستای سنجگان بخش سفچگان ۳۶ میلی‌متر بارش گزارش شده‌است.

وی گفت: در شهر قم نیز در مدت فوق ۱۵ میلی متر بارش رحمت الهی ثبت شده‌است.

وی افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد این سامانه بارشی تا فردا یکشنبه ۱۷ آبان فعال خواهد بود؛ هرچند از شدت و گستره بارش‌ها کاسته شده و بارندگی‌ها به‌تدریج حالت پراکنده به خود می‌گیرد.

حیدری گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از روز دوشنبه ۱۸ آبان جو استان پایدار شده و در روزهای آینده بارش قابل‌توجهی نخواهیم داشت.

وی در همین حال با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی در قم گفت: تداوم بارش و رگبار باران، مه آلودگی و احتمال رخداد صاعقه در همه مناطق استان قم پیش‌بیش می‌شود.









