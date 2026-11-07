ثبت ۴۸ میلیمتر بارندگی در قم و تداوم سامانه بارشی تا فردا / بارش پاییزی در قم رکورد زد
گروه استانها - مدیرکل هواشناسی قم از تداوم بارشها تا فردا یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارندگی ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به ایستگاه وسف کهک با ۴۸ میلیمتر بودهاست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، «مهران حیدریبنی» مدیرکل هواشناسی قم اظهار کرد: همچنین در این مدت در روستای رستگان بخش دستجرد ۴۳ میلیمتر، روستای کرمجگان شهر کهک ۳۷ و روستای سنجگان بخش سفچگان ۳۶ میلیمتر بارش گزارش شدهاست.
وی گفت: در شهر قم نیز در مدت فوق ۱۵ میلی متر بارش رحمت الهی ثبت شدهاست.
وی افزود: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد این سامانه بارشی تا فردا یکشنبه ۱۷ آبان فعال خواهد بود؛ هرچند از شدت و گستره بارشها کاسته شده و بارندگیها بهتدریج حالت پراکنده به خود میگیرد.
حیدری گفت: پیشبینیها حاکی از آن است که از روز دوشنبه ۱۸ آبان جو استان پایدار شده و در روزهای آینده بارش قابلتوجهی نخواهیم داشت.
وی در همین حال با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی در قم گفت: تداوم بارش و رگبار باران، مه آلودگی و احتمال رخداد صاعقه در همه مناطق استان قم پیشبیش میشود.
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