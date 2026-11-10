||12:42
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرپایان انتصاب پرحاشیه مدیرعامل آتیه صبا؛ صلاحیت «احمد بذلی» تأیید نشد
501بازدید
۰

حکم تعلیق یک عضو شورا و ۱۷نفر دیگر در شهرداری تبریز

فرماندار شهرستان تبریز از ابلاغ حکم تعلیق یک عضو شورای شهر و ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری و دولت در تبریز خبر داد.

کد خبر: 4200976تاریخ انتشار: 501 بازدید۰

تبریز شورا

به گزارش خبرنگار دفتر تابناک در آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان تبریز ضمن ارائه خبر ابلاغ حکم تعلیق یک عضو شورای شهر و ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری و دولت، گفت: این افراد تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، از ادامه فعالیت در شورا و شهرداری تعلیق شده‌اند. 

«داوود گرشاسبی» فرماندار شهرستان تبریز، با اشاره به صدور کیفرخواست از سوی دادگستری برای یک عضو شورای شهر و ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری و دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: کیفرخواست این افراد از طرف دستگاه قضایی صادر شده و احکام مربوطه نیز به شورا و شهرداری ارسال شده است. وی افزود: دستگیری این افراد و اقدامات انجام‌شده در این پرونده از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته و موضوع ارتباطی با فرمانداری ندارد. فرمانداری صرفاً وظیفه ابلاغ احکام صادر شده را بر عهده داشته است. 

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه پیگیری جزئیات این پرونده بر عهده دستگاه قضایی است، اضافه کرد: آنچه در این پرونده اتفاق افتاده باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و فرمانداری در این زمینه صرفاً ابلاغ‌کننده احکام است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: حکم مربوطه روز گذشته به شهرداری و شورای شهر ابلاغ شده و قطعاً امروز به دست مسئولان مربوطه خواهد رسید.

 گرشاسبی همچنین گفت: افراد مشمول این حکم تا زمان صدور رأی نهایی از سوی دادگاه، از ادامه فعالیت در شورا و شهرداری تعلیق شده‌اند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دادگستریمدیریت شهریشورای شهر تبریزشوراهای شهر و روستاحکم تعلیقفرماندار تبریز

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.