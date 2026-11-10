حکم تعلیق یک عضو شورا و ۱۷نفر دیگر در شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار دفتر تابناک در آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان تبریز ضمن ارائه خبر ابلاغ حکم تعلیق یک عضو شورای شهر و ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری و دولت، گفت: این افراد تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه، از ادامه فعالیت در شورا و شهرداری تعلیق شده‌اند.

«داوود گرشاسبی» فرماندار شهرستان تبریز، با اشاره به صدور کیفرخواست از سوی دادگستری برای یک عضو شورای شهر و ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری و دستگاه‌های دولتی، اظهار کرد: کیفرخواست این افراد از طرف دستگاه قضایی صادر شده و احکام مربوطه نیز به شورا و شهرداری ارسال شده است. وی افزود: دستگیری این افراد و اقدامات انجام‌شده در این پرونده از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته و موضوع ارتباطی با فرمانداری ندارد. فرمانداری صرفاً وظیفه ابلاغ احکام صادر شده را بر عهده داشته است.

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه پیگیری جزئیات این پرونده بر عهده دستگاه قضایی است، اضافه کرد: آنچه در این پرونده اتفاق افتاده باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و فرمانداری در این زمینه صرفاً ابلاغ‌کننده احکام است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: حکم مربوطه روز گذشته به شهرداری و شورای شهر ابلاغ شده و قطعاً امروز به دست مسئولان مربوطه خواهد رسید.

گرشاسبی همچنین گفت: افراد مشمول این حکم تا زمان صدور رأی نهایی از سوی دادگاه، از ادامه فعالیت در شورا و شهرداری تعلیق شده‌اند.