حکم انفصال از خدمت شهردار اوشان فشم میگون صادر شد

عضو شورای اسلامی اوشان فشم میگون از صدور حکم انفصال از خدمت شهردار این منطقه خبر داد و گفت: منصور عزیزی به‌عنوان سرپرست شهرداری اوشان فشم میگون معرفی شده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۶۵
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حکم انفصال از خدمت شهردار اوشان فشم میگون صادر شد

به گزارش تابناک، فرزاد آقامحسنی‌فشمی از معرفی سرپرست جدید شهرداری این شهر خبر داد و گفت: منصور عزیزی که پیش از این مسئولیت ذی‌حسابی و امور مالی شهرداری را بر عهده داشت، به‌عنوان سرپرست معرفی شده است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار خدمات شهری اظهار کرد: هدف این بود که فعالیت‌های شهرداری حتی برای یک روز نیز متوقف نشود و امور جاری شهر بدون وقفه دنبال شود.

آقامحسنی‌فشمی با تشریح علت تغییر مدیریت شهرداری افزود: حوزه قضائی بخش رودبارقصران حکمی درباره شهبازی، شهردار اوشان فشم میگون، صادر کرده که بر اساس آن، حکم انفصال از خدمت وی صادر شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر اوشان فشم میگون ادامه داد: در پی این حکم، شهبازی فعلاً از فعالیت در سمت خود معلق شده و مسئولیت اداره شهرداری به سرپرست جدید سپرده شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه روند جدید، خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه انجام شود.

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