گروه استان‌ها - تردد در مرکز شهر ایلام، به‌ویژه در ساعات اوج رفت‌وآمد، به یکی از چالش‌های روزمره شهروندان تبدیل شده است. کافی است برای انجام امور اداری، درمانی یا خرید، راهی محدوده مرکزی شهر شوید؛ آن‌گاه عبور از خیابان‌های پرتردد و پیدا کردن جای پارک، به دو دغدغه اصلی شما تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، گاهی طی کردن مسافتی کوتاه نیز به دلیل تراکم خودروها و محدودیت فضای پارک، زمان قابل توجهی از شهروندان می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، شهر ایلام با جمعیتی حدود ۱۹۵ هزار نفر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، در مقایسه با بسیاری از مراکز استان‌های کشور، شهری نسبتاً کوچک محسوب می‌شود؛ با این حال، حجم ترافیک و ازدحام خودروها در محدوده مرکزی آن، تناسب چندانی با وسعت و جمعیت شهر ندارد. ترافیکی که در ساعات مختلف شبانه‌روز، بخش قابل توجهی از وقت شهروندان را در خیابان‌های اصلی و فرعی هسته مرکزی شهر تلف می‌کند.

تردد در مرکز شهر ایلام، به‌ویژه در ساعات اوج رفت‌وآمد، به یکی از چالش‌های روزمره شهروندان تبدیل شده است. کافی است برای انجام امور اداری، درمانی یا خرید، راهی محدوده مرکزی شهر شوید؛ آن‌گاه عبور از خیابان‌های پرتردد و پیدا کردن جای پارک، به دو دغدغه اصلی شما تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، گاهی طی کردن مسافتی کوتاه نیز به دلیل تراکم خودروها و محدودیت فضای پارک، زمان قابل توجهی از شهروندان می‌گیرد.

این مساله تنها یک برداشت شخصی نیست؛ تجربه‌ای که روز گذشته هنگام مراجعه به مرکز شهر برای انجام امور شخصی داشتم، نمونه‌ای از همین وضعیت بود. پس از حدود ۴۰ دقیقه تردد در خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف، سرانجام موفق به پیدا کردن فضای مناسبی برای پارک خودرو شدم؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد کمبود محل پارک در مرکز ایلام، به یکی از مشکلات ملموس مراجعان تبدیل شده و گاهی حتی پیدا کردن یک جای پارک خالی، به اتفاقی خوشایند و دور از انتظار تبدیل می‌شود.

تمرکز مطب پزشکان، مراکز درمانی، واحدهای تجاری و خدماتی در محدوده مرکزی شهر، از عوامل مؤثر در افزایش حجم تردد خودروهاست. مراجعه روزانه شهروندان از نقاط مختلف شهر و حتی مناطق پیرامونی برای دریافت خدمات درمانی، خرید و انجام امور اداری، بار ترافیکی این محدوده را افزایش داده است. همچنین استقرار و فعالیت مراکز پرتردد در محدوده پارکینگ شهرداری و اطراف آن، بر حجم مراجعات و دشواری تردد در این بخش از شهر افزوده است.

در کنار تمرکز فعالیت‌های تجاری و خدماتی، ساختار کالبدی و زیرساخت‌های شهری نیز در بروز این وضعیت بی‌تأثیر نیست. بسیاری از معابر مرکزی ایلام بر اساس طرح‌ها و نیازهای سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند؛ زمانی که تعداد خودروها و میزان مراجعات روزانه به این محدوده با شرایط کنونی قابل مقایسه نبود. افزایش تعداد خودروها در کنار عرض محدود برخی خیابان‌ها، کمبود پارکینگ‌های عمومی و نبود ظرفیت کافی برای توقف خودروها، موجب شده است معابر مرکزی شهر با فشار ترافیکی فزاینده‌ای مواجه شوند.

البته حل این معضل تنها با ایجاد پارکینگ امکان‌پذیر نیست و فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تردد خودروهای تک‌سرنشین و کم‌سرنشین، در کنار ضعف ناوگان حمل‌ونقل عمومی و محدودیت دسترسی شهروندان به خدمات مناسب، از دیگر عوامل تشدیدکننده ترافیک در ایلام است.

در چنین شرایطی، ساماندهی هسته مرکزی شهر نیازمند نگاهی جامع و مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، از جمله توسعه پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی، مدیریت استقرار مراکز پرتردد، بهبود زیرساخت‌های معابر و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی است؛ چراکه ادامه وضع موجود، نه‌تنها رفت‌وآمد شهروندان را دشوارتر می‌کند، بلکه کیفیت زندگی شهری و دسترسی آسان به خدمات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گزارش: مجتبی قیطاسی