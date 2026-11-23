گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان پردیس از برگزاری یادواره شهدا در تمام مناطق این شهرستان هم‌زمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: شهرستان پردیس ۱۷۴ شهید دارد و تلاش می‌کنیم برای همه این شهدا یادواره و بزرگداشت برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،سرهنگ« احمد بوربور» فرمانده سپاه شهرستان پردیس، شامگاه دوشنبه در حاشیه یادواره شهدای بخش مرکزی شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته بسیج سال ۱۴۰۵ در شهرستان پردیس برنامه‌های متنوعی برنامه‌ریزی و اجرا شده است و ما در خصوص بزرگداشت یاد و خاطره شهدا در هر منطقه، هر شب یک یادواره شهدا برگزار کردیم و پایگاه‌های ما در سطح شهرستان در هر منطقه یک یادواره برگزار کردند.

وی افزود: امشب نیز در یادواره شهدای بخش مرکزی شهرستان و بزرگداشت شهدای این منطقه حضور پیدا کردیم. شهرستان ما حدود ۱۷۴ شهید دارد و تلاش ما بر این است که هم از خانواده‌های محترم شهدا سرکشی انجام شود و هم بتوانیم برای همه این شهیدان یادواره و بزرگداشت بگیریم.

فرمانده سپاه پردیس با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تصریح کرد: از ابتدای جنگ رمضان در سطح شهرستان، برای تمام شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که در شهرستان بودند و به شهادت رسیدند، در مقابل منزلشان هر هفته آبروی محله و یادواره محلی را در مقابل منازل شهدا برگزار کردیم و خداوند توفیق داد که شرمنده این خانواده‌های شهدا حتی در زمان جنگ هم نباشیم و تلاش کنیم بزرگداشت این شهدا را حتی در شرایط جنگی هم برگزار کنیم.