رضا امیرخانی امروز، ششم آذرماه، آخرین وداع را در خانه‌ای تجربه کرد که سال‌ها محل زندگی و نوشتن او بود؛ وداعی آرام و بی‌سروصدا، درست در فضایی که خانواده برای بدرقه او در نظر گرفته بودند.

به گزارش تابناک؛ پیکر این نویسنده صبح امروز به خانه‌اش منتقل شد و مراسمی کوتاه با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد. تابوت امیرخانی در پرچم امام رضا(ع) پیچیده شده بود و بر دوش خدام رضوی از خانه خارج شد. جمعی از دوستان، نویسندگان و اهالی فرهنگ، از جمله احمد دهقان، مجیدی قیصری، ابراهیم زاهدی مطلق، گلعلی بابایی، سعید بیابانکی، هادی حیدری، محمدرضا بایرامی، محسن جوادی، نادر قدیانی، قاسمعلی فراست، نیکنام حسینی‌پور، سهیل محمودی، امید مهدی‌نژاد، حبیب احمدزاده، مرتضی کاردر، غلامرضا امیرخانی، ناصر فیض، اسدالله امرایی، جواد و حامد محقق، ابراهیم، یوسف حاتمی‌کیا، و… از حاضران این مراسم بودند در ادامه، حجت‌الاسلام گلپایگانی بر پیکر او نماز خواند.

این بدرقه، با وصیتی که از امیرخانی نقل شده، حال‌وهوای ویژه‌ای پیدا کرده است. محمدرضا زائری گفته است امیرخانی در بخشی از وصیت خود خواسته بود حاضران در مراسم تدفین، به جای هر سخن دیگری، ذکر «یا حسین» را بر زبان بیاورند.





حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زائری در سخنانی با سلام بر حضرت بقیه‌الله گفت: آقا امروز، روز شماست و دوست ما مهمان شما شده است. ما امروز او را به شما برمی‌گردانیم. امروز دلی را به خاک می‌سپاریم که جز مهر و محبت در آن نبود، سری را به خاک می‌سپاریم که جز هوای خدمت و مردمداری نداشت، دستی را به خاک می‌سپاریم که قبل از قلم دستی را می‌گرقت. پایی را به خاک می‌سپاریم که برای گره‌گشایی فرسنگ‌ها می‌پیمود. از شما می‌پرسم حیف آن دست‌ها نیست که به زیر خاک بروند؟ حیف آن چشم‌های نازنین نیست که به سنگ لحد خیره شوند؟ آن لبخندهای شیرین رضا کجا خواهد رفت؟ آن لحن دلنشین را دیگر چگونه بشنویم؟

زائری اضافه کرد: او رها شد و ما را گرفتار کرد. او شوق پرواز داشت و آسمانی شد. آری قفس تن برای آن جان پاک کوچک بود. خوشا به سعادتش که اکنون در وسعتی بیکران و بی‌انتها به پرواز درآمده است.

اشکهای ابراهیم خاتمی کیا در تشییع رضا امیرخانی

بیشتر بخوانید: از مهندسی مکانیک و خلبانی تا خلق «منِ او» و «قیدار» ؛ روایت زندگی متفاوت رضا امیرخانی

آقای امیرخانی، امروز در روز وداع، باز هم هنرمندانه همه را دور خودت جمع کردی؛ هم اهل ادب و هنر را و هم عاشقان ارباب را. دوستانت، همان‌هایی که سال‌ها با تو خندیدند، نوشتند و زندگی کردند، امروز در قطعه ۵۱ گلزار شهدای پایتخت، با بغض و سینه‌زنی بدرقه‌ات کردند؛ با همان نوایی که خودت خواسته بودی و با نام مولا، راهی خانه آخرتت کردند. حالا می‌مانی و کلمه‌هایی که برای ما به یادگار گذاشتی و جمعی که آخرین تصویرش از تو، همین بدرقه آرام و عاشقانه است؛ «یا حسین» بر لب دوستانت و نامت در خاطره ادبیات ایران.