گروه استان‌ها - نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، خواستار تلاش شبانه‌روزی تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و برخورد قاطع با گران‌فروشان و محتکران شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «علی حدادی» نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان نباید مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها و شرایط جنگی گره بزنند،اظهار کرد: هرچند شرایط جنگی، تحریم و محاصره دریایی تا حدودی بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار بوده است اما قطعاً می‌توان با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی که در داخل داریم، آثار ناشی از تحریم‌ها را خنثی کرد.

وی افزود: دولت به ویژه رئیس جمهور، معاون اول و وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صمت باید عزم جدی برای نظارت میدانی مستمر بر بازار داشته باشند، همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه باید با گران‌فروشان و احتکارکنندگان به طور جدی برخورد کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: فرهنگسازی برای بهینه سازی مصرف انرژی در جامعه که رهبر شهیدمان و رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید فرمودند باید سرلوحه برنامه مسئولان قرار گیرد، از سوی دیگر دولتمردان باید از اظهارنظر پیرامون تصمیماتی که هنوز اتخاذ نشده یا بستر لازم برای اجرای آنها ایجاد نشده است اعم از سهمیه‌بندی بنزین، نان و سایر کالاهای اساسی جلوگیری کنند و باعث نگرانی مردم نشوند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با تکیه بر توانمندی‌های داخلی نسبت به رفع مشکلات اقتصادی کشور اقدام کنند، اظهار کرد: همانطور که ملت غیور ایران حدود یک سال در میادین حضور پیدا کرده و صف آرایی منسجم و متحدی را در مقابل دشمن داشته اند، دولتمردان نیز باید به طور منسجم و شبانه روزی برای رفع مشکلات کشور تلاش کنند.

حدادی عنوان کرد: دولت باید ضمن تلاش برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم نسبت به متناسب سازی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان مبتنی بر عدالت اقدام کند، همچنین برای افزایش حقوق نیروهای مسلح که در خط مقدم دفاع از کشورمان شبانه روزی تلاش می‌کنند، تدابیر ویژه اتخاذ شود.

وی یادآور شد: مجلس نیز اهتمام جدی برای تصویب قانون و رفع خلأهای قانونی به منظور رفع موانع موجود در مسیر فعالیت مسئولان اجرایی در جهت توسعه اقتصادی کشور دارد.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون لازم است قوای سه گانه برنامه جدی برای برخورد با گران‌فروشان و احتکارکنندگان که در شرایط جنگی به مردم و کشور آسیب جدی وارد می‌کنند، داشته باشند.