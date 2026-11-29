گروه استان‌ها - ریزش محل جدید دپوی زباله در سراوان بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت پسماند گیلان را برجسته کرده است؛ موضوعی که به گفته نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، طی ماه‌های گذشته با بازدیدهای میدانی و تذکرات پارلمانی به‌طور مستمر دنبال شده، اما هنوز به تصمیمی عملیاتی و پایدار منجر نشده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، حادثه ریزش بخشی از محل جدید دپوی زباله در منطقه سراوان رشت، بار دیگر واقعیت نگران‌کننده مدیریت پسماند در گیلان را آشکار کرده است. موضوعی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک مشکل اجرایی یا عمرانی دانست، بلکه با ابعاد گسترده‌ای از سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و آینده زیست‌محیطی استان ارتباط مستقیم دارد.

در شرایطی که گزارش‌هایی درباره مشاهده پسماندهای درمانی در کنار زباله‌های عادی در محل دپوی جدید منتشر شده، پرسش اساسی این است که چرا با وجود هشدارهای متعدد درباره ضرورت تعیین محل جایگزین دفن زباله، هنوز راهکار نهایی و پایداری برای عبور از بحران سراوان اجرایی نشده است؟

در این میان، بررسی روند پیگیری‌های «محمدرضا احمدی‌سنگر» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که موضوع سراوان در ماه‌های گذشته یکی از محورهای پیگیری و نظارت میدانی وی بوده و هشدار درباره پیامدهای تداوم وضعیت موجود، محدود به روزهای اخیر نیست.

پیگیری میدانی سراوان؛ فراتر از موضع‌گیری‌های رسانه‌ای

احمدی سنگر از ابتدای روند بهسازی سایت پسماند سراوان، با حضور میدانی در این مجموعه، روند اجرای اقدامات و وضعیت مدیریت پسماند را دنبال کرده است.

این پیگیری‌ها صرفاً به بازدیدهای مقطعی یا اظهارنظرهای رسانه‌ای محدود نبوده و بر اساس سوابق اعلام‌شده، بازدیدهای مکرر در طول ماه با هدف بررسی روند اقدامات، ارزیابی مشکلات و انتقال مطالبات مردم انجام شده است.

اهمیت این حضور میدانی از آن جهت است که بحران سراوان نیازمند نظارت مستمر، ارزیابی واقعی اقدامات اجرایی و پیگیری نتیجه‌محور است؛ چراکه فاصله میان وعده‌های اعلام‌شده و تحقق راهکارهای عملیاتی، یکی از چالش‌های اساسی مدیریت پسماند در گیلان محسوب می‌شود.

هشدارهای پارلمانی درباره ضرورت تعیین محل جایگزین

نماینده مردم رشت و خمام در ماه‌های گذشته بارها در نطق‌ها، تذکرات مجلس و گفت‌وگوهای رسانه‌ای نسبت به تداوم وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند هشدار داده و خواستار تسریع در تعیین محل جایگزین دفن زباله شده است.

محور اصلی این هشدارها، ضرورت پایان دادن به وابستگی مدیریت پسماند استان به سایت سراوان و جلوگیری از استمرار شرایطی بوده که می‌تواند تبعات سنگین‌تری برای محیط زیست و سلامت مردم به دنبال داشته باشد.

از نگاه این نماینده مجلس، مدیریت بحران سراوان نباید به اقدامات موقت، جابه‌جایی محل دپو یا اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت محدود شود؛ بلکه استان به یک برنامه جامع، علمی و دارای زمان‌بندی مشخص برای انتقال و دفع اصولی پسماند نیاز دارد.

مخالفت با قطع درختان؛ توسعه مدیریت پسماند نباید به قیمت تخریب جنگل باشد

یکی از محورهای مهم مواضع احمدی‌سنگر، مخالفت با طرح قطع حدود سه‌ونیم هکتار از درختان و عرصه‌های جنگلی برای ایجاد محل جدید دفن زباله در محدوده سراوان بوده است.

وی در واکنش به این موضوع، مخالفت خود را با تخریب بیشتر عرصه‌های جنگلی برای تداوم شیوه فعلی مدیریت پسماند اعلام کرده و بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی تأکید داشته است.

این موضع از یک منظر مهم قابل بررسی است؛ گیلان به دلیل برخورداری از جنگل‌ها، منابع آبی و اکوسیستم حساس، نمی‌تواند حل یک بحران زیست‌محیطی را به ایجاد فشار جدید بر منابع طبیعی گره بزند.

بنابراین انتخاب محل جدید دفن پسماند باید بر اساس مطالعات کارشناسی، ارزیابی دقیق آثار زیست‌محیطی، رعایت ضوابط قانونی و بررسی تمامی گزینه‌های جایگزین انجام شود؛ نه اینکه هزینه ناکارآمدی در مدیریت زباله، بار دیگر بر دوش جنگل‌های استان گذاشته شود.

ریزش محل جدید؛ چرا هشدارهای گذشته به تصمیم عملیاتی منجر نشد؟

حادثه اخیر در محل جدید دپوی زباله سراوان، پرسش‌های جدی درباره کیفیت اجرای طرح‌ها، نحوه نظارت و میزان انطباق اقدامات انجام‌شده با الزامات فنی و زیست‌محیطی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، گزارش مشاهده پسماندهای درمانی در کنار زباله‌های عادی، ضرورت بررسی دقیق زنجیره جمع‌آوری، تفکیک، حمل و بی‌خطرسازی پسماندهای بیمارستانی را دوچندان می‌کند.

در چنین شرایطی، مسئولیت دستگاه‌های متولی تنها به ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از برنامه‌های اعلام‌شده تحقق یافته، چه موانعی مانع اجرای راهکارهای پایدار شده و کدام دستگاه مسئول تأخیر در تعیین تکلیف محل جایگزین است.

اکنون پرسش اصلی افکار عمومی از مسئولان استان روشن است: با وجود هشدارهای مکرر، بازدیدهای میدانی و جلسات متعدد، چرا هنوز سرنوشت نهایی محل جایگزین دفن زباله مشخص نشده است؟

سراوان مسئله یک منطقه نیست؛ آینده زیست‌محیطی گیلان در میان است

بحران پسماند سراوان را نمی‌توان صرفاً به محدوده جغرافیایی این منطقه یا مشکلات شهرداری رشت تقلیل داد. آثار تصمیم‌گیری‌های امروز در این حوزه می‌تواند بر سلامت شهروندان، منابع طبیعی، محیط زیست و کیفیت زندگی نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.

از این منظر، تعیین تکلیف محل جایگزین دفن زباله، اصلاح سازوکار مدیریت پسماندهای عفونی، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول باید در اولویت فوری مدیریت اجرایی استان قرار گیرد.

دکتر محمدرضا احمدی‌سنگر نیز با تاکید بر همین ضرورت، پیگیری بحران سراوان را موضوعی فراتر از یک مطالبه محلی می‌داند؛ مطالبه‌ای که مستقیماً با حقوق مردم و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی گیلان ارتباط دارد.