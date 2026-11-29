در عملیات مرزبانی در نوار مرزی استان
۹ متهم مسلح در مرز سیستان و بلوچستان دستگیر شدند
گروه استانها - فرمانده مرزبانی فراجا از دستگیری ۹ متهم مسلح در جریان یک درگیری مرزی در سیستان و بلوچستان و کشف چند قبضه سلاح و مهمات از آنان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، سردار «علیاکبر جاویدان» فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان با رصد تحرکات در مناطق مرزی از حضور افراد مسلح و احتمال انجام اقدامات خرابکارانه مطلع شدند و اقدامات کنترلی را افزایش دادند.
وی افزود: پس از شناسایی و محاصره افراد مسلح، درگیری میان آنان و مرزبانان رخ داد که در پایان ۹ نفر شامل هشت مرد و یک زن دستگیر شدند.
«جاویدان» ادامه داد: در بازرسی از وسایل همراه متهمان، سه قبضه سلاح کلاشینکف، دو قبضه کلت، یک نارنجک جنگی دستی، چهار تیغه خشاب و ۱۷۵ فشنگ جنگی کشف شد.
وی همچنین از کشف دو دستگاه دوربین، یک دستگاه تلفن همراه و یک حافظه جانبی از متهمان خبر داد.
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