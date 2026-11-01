گروه پرشیا موبیلیتی از پلاک‌گذاری رسمی نخستین سری از شاسی‌بلندهای راکس ۰۱ (ROX 01) خبر داد؛ رویدادی مهم که ورود قطعی این محصول استراتژیک و های‌تک را به چرخه حمل‌ونقل و عرضه کشور مهر تأیید می‌زند.

این دستاورد بزرگ در حالی رقم خورده است که گروه پرشیا موفق شده مجوز تولید این خودرو را به عنوان اولین شرکت در ایران دریافت کند؛ گام بلندی که نشان‌دهنده پیشگامی این مجموعه در انتقال فناوری‌های نوین به صنعت خودروی کشور است.

با صدور پلاک ملی برای راکس ۰۱، این خودروی پرچمدار با پشتوانه مجوزهای قانونی و استانداردهای کیفی، رسماً به جاده‌های کشور راه پیدا کرد. این اتفاق، تحقق تعهد گروه پرشیا در جهت معرفی خودرویی پیشگام، ایمن و لوکس به بازار ایران است تا علاقه‌مندان به خودروهای پریمیوم، سطحی نوین از فناوری را لمس کنند.

راکس ۰۱ فراتر از یک شاسی‌بلند معمولی، نمادی از نسل جدید خودروهای مجهز به فناوری پیشرفته بردافزا (REEV) است. تلفیق موتورهای الکتریکی با خروجی قدرتمند ۴۷۶ اسب‌بخار و گشتاور آنی، نرمی حرکت یک خودروی تمام‌برقی را به ارمغان می‌آورد؛ در حالی که حضور ژنراتور کارآمد بنزینی، برد حرکتی ترکیبی بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر را فراهم کرده و هرگونه دغدغه بابت مسافت‌های طولانی در جاده‌های کشور را به‌طور کامل از میان برده است.

درون کابین این شاسی‌بلند فول‌سایز، که در چیدمان‌های متمایز ۶ و ۷ نفره با امکاناتی نظیر صندلی‌های ارگونومیک مجهز به ماساژور و سیستم‌های سرگرمی پیشرفته طراحی شده، تلفیقی بی‌نظیر از راحتی یک لیموزین و اقتدار یک آفرودر شکل گرفته است. سیستم تعلیق مستقل و سامانه‌های هوشمند حرکتی نیز این خودرو را به همراهی مطمئن هم برای تردد در شهر و هم برای عمیق‌ترین ماجراجویی‌ها تبدیل می‌کنند.

با دریافت پلاک ملی برای راکس ۰۱ و تکمیل تمامی مراحل قانونی پیش‌از‌عرضه، گروه پرشیا طی روزهای آینده برنامه‌های جامع خود برای معرفی میدانی، تست‌های تخصصی و شرایط عرضه این محصول را به اطلاع عموم خواهد رساند.