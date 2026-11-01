روزنامه نگار عمانی مدعی شد: به باور من، توافقی میان واشنگتن و تهران در حال شکل‌گیری است و ممکن است ابعاد و چارچوب آن طی روزهای آینده روشن‌تر شود.

به گزارش تابناک؛ محمد العریمی، روزنانه نگار عمانی نوشت: ضرب‌المثل عمانی می‌گوید: «کسی که نیش می‌زند، نیش نمی‌خورد.»

درادامه این مطلب آمده است: به باور من، توافقی میان واشنگتن و تهران در حال شکل‌گیری است و ممکن است ابعاد و چارچوب آن طی روزهای آینده روشن‌تر شود.

این توافق احتمالاً می‌تواند بر پایه یک سازش مالی بزرگ، به ارزش چندین میلیارد دلار، شکل بگیرد که مطالبات ایران را تأمین کند. این سازش شامل آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در مقابل بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت آزادی کشتیرانی خواهد بود.

شاید چنین سازشی دور از انتظار به نظر برسد، اما با توجه به محاسبات مبتنی بر منافع و ضرورت حل‌وفصل بحرانی که ترامپ به‌شدت آن را تشدید کرده است، نمی‌توان آن را منتفی دانست.