روزنامهنگار عمانی: معامله بزرگ ایران و آمریکا در راه است
روزنامه نگار عمانی مدعی شد: به باور من، توافقی میان واشنگتن و تهران در حال شکلگیری است و ممکن است ابعاد و چارچوب آن طی روزهای آینده روشنتر شود.
به گزارش تابناک؛ محمد العریمی، روزنانه نگار عمانی نوشت: ضربالمثل عمانی میگوید: «کسی که نیش میزند، نیش نمیخورد.»
درادامه این مطلب آمده است: به باور من، توافقی میان واشنگتن و تهران در حال شکلگیری است و ممکن است ابعاد و چارچوب آن طی روزهای آینده روشنتر شود.
این توافق احتمالاً میتواند بر پایه یک سازش مالی بزرگ، به ارزش چندین میلیارد دلار، شکل بگیرد که مطالبات ایران را تأمین کند. این سازش شامل آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در مقابل بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت آزادی کشتیرانی خواهد بود.
شاید چنین سازشی دور از انتظار به نظر برسد، اما با توجه به محاسبات مبتنی بر منافع و ضرورت حلوفصل بحرانی که ترامپ بهشدت آن را تشدید کرده است، نمیتوان آن را منتفی دانست.
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نظرات بینندگان
آیا باید به آمریکایی که به همسایگان و دوستان خودش هم رحم نمی کند و معروف شده در بین آنها به امضای مدادی باید اعتماد کنیم.برجام با آن همه پشتوانه حقوقی و بین اللملی با یک امضای ترامپ دیوانه پوشکی به فنا رفت.حال به چه پشتوانه ای میتوان اعتماد کرد و رفت پای میز مذاکره نشست؟
تو ی عمانی لطفا هیسس! تو چکاره هستی؟ ایران و قدرت ایران ارزشش از چند میلیارد دلار آمریکایی خیلی بیشتر است.
ضرب المثل ات هم فقط برای کشورت تداعی دارد.
کلیه تحریم ها برداشته بشه چه اولیه و چه ثانویه و پول های بلوکه شده هم بیاد ایران.
هر موقع یک تحریم برگرده ایران هم تنگه رو برنده و اینکه دیگه آمریکا هیچ پایگاهی در منطقه اطراف ایران نداشته باشه.
مانمیزاریم ،هرکاری بتونیم علیه این ننگ انجام میدیم
خدا قوت
مانمیزاریم ،هرکاری بتونیم علیه این ننگ انجام میدیم
مانمیزاریم ،هرکاری بتونیم علیه این ننگ انجام میدیم
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