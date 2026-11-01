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26481بازدید

واکنش عابدزاده و هاشمیان به درگذشت حمید علیدوستی + عکس

واکنش عابدزاده و هاشمیان به درگذشت حمید علیدوستی

ستوری احمدرضا عابدزاده و وحید هاشمیان در پی درگذشت حمید علیدوستی

کد خبر: 100000072تاریخ انتشار: 26481 بازدید

حمید علیدوستی

به گزارش تابناک، احمدرضا عابدزاده و  وحید هاشمیان در پی درگذشت حمید علیدوستی استوری اینستاگرام منتشر کردند.

حمید علیدوستی

حمید علیدوستی

حمید علیدوستی

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برچسب ها

وحید هاشمیاناحمدرضا عابدزادهحمید علیدوستی

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نظرات بینندگان

ناظم۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۲۱

حمیدعلیدوستی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران یکی از پاکترین انسانهای فوتبال بود و شبیه ماهی سفید ارزشمند عاری از گناه و فارغ از باندبازی و از ستارگان بدون حاشیه و اصلا در این وادی هی مثل بازیکنان بی خاصیت نبود روحشان شاد و قرین رحمت حق

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