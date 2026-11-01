26481بازدید
واکنش عابدزاده و هاشمیان به درگذشت حمید علیدوستی + عکس
واکنش عابدزاده و هاشمیان به درگذشت حمید علیدوستی
ستوری احمدرضا عابدزاده و وحید هاشمیان در پی درگذشت حمید علیدوستی
به گزارش تابناک، احمدرضا عابدزاده و وحید هاشمیان در پی درگذشت حمید علیدوستی استوری اینستاگرام منتشر کردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
حمیدعلیدوستی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران یکی از پاکترین انسانهای فوتبال بود و شبیه ماهی سفید ارزشمند عاری از گناه و فارغ از باندبازی و از ستارگان بدون حاشیه و اصلا در این وادی هی مثل بازیکنان بی خاصیت نبود روحشان شاد و قرین رحمت حق
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.