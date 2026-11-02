بانک صادرات ایران؛ اولین بانک کشور در اعطای تسهیلات نقدینه

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، با هدف آسان‌شدن فرآیند دریافت تسهیلات، حذف تضامین سنتی و امکان تامین نقدینگی مورد نیاز بدون فروش دارایی¬های سهامی، طرح نقدینه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار در شبکه بانکی توسط بانک صادرات ایران به اجرا درآمد.

در قالب این بسته اعتباری نوین، امکان دریافت تسهیلات 50 تا 200 میلیون تومانی به پشتوانه سهام فراهم شده است و مشتریان حقیقی می‌توانند با ارائه سهام خود به عنوان وثیقه، نسبت به دریافت اعتبار مورد نیاز اقدام کنند. بازپرداخت این تسهیلات 24 ماهه و سود آن مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی است و رفع نیازهای مالی مشتریان در فرآیندی آسان را دنبال می‌کند.

متقاضیان پس از تشکیل پرونده در شعب باید به سامانه ست بانک صادرات ایران به نشانی https:\\set.bsi.ir مراجعه کنند و فرآیند توثیق سهام خود را پیش ببرند.

بانک صادرات ایران همزمان با اجرایی‌کردن طرح نقدینه و با هدف پاسخگویی بهتر به نیازهای تسهیلاتی اقشار مختلف جامعه، بسته‌های اعتباری متنوع دیگری نیز عرضه کرده است که از جمله آن می‌توان به «شمیم 75»، «آوا» و «سکو» اشاره کرد. پیگیری این روند باعث شده اعطای تسهیلات طی 100 روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه در سال 1404 حدود 88 درصد رشد کند.