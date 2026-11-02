گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان مریوان، با اشاره به تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته گفت: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از مرحله فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها عبور کرده و به تقابل مستقیم رسیده است؛ ازاین‌رو حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، اهمیت دوچندانی دارد.

سرتیپ دوم پاسدار «قیصر امیدی»، فرمانده سپاه شهرستان مریوان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با تأکید بر نقش علم، دانش و آگاهی در مقابله با استکبار جهانی اظهار کرد: قدرت نرم دانشجویان و دانش‌آموزان که با سلاح علم، دانش و قلم تقویت می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین مؤلفه‌های پیروزی انقلاب اسلامی در برابر استکبار و استبداد جهانی، به‌ویژه آمریکا است.

وی با اشاره به نقش دانشجویان و دانش‌آموزان در فراز و نشیب‌های ۴۷ سال گذشته انقلاب اسلامی افزود: حضور و نقش‌آفرینی این قشر در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و دیگر مقاطع حساس تاریخ انقلاب، بر کسی پوشیده نیست.

فرمانده سپاه مریوان، تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته را ورود مستقیم آمریکا به عرصه تقابل با جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: اگر در گذشته آمریکا با ابزارهایی همچون تحریم‌های اقتصادی، تسلیحاتی و حتی دارویی به دنبال مقابله با ایران بود، در سال‌های اخیر به‌صورت مستقیم و با همراهی برخی کشورهای دیگر وارد میدان شده است.

امیدی همچنین با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان برجسته کشور گفت: امسال در حالی به استقبال ۱۳ آبان می‌رویم که داغ و اندوه فقدان رهبر شهیدمان و فرماندهان بزرگی را بر دل داریم؛ موضوعی که بیش از گذشته چهره واقعی دشمنی و کینه‌ورزی آمریکا را آشکار کرده است.

وی با دعوت از دانشجویان، دانش‌آموزان، اساتید دانشگاه و معلمان برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اقشار تحصیل‌کرده و آینده‌ساز جامعه با حضوری پرشور و آگاهانه، همچون ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، بار دیگر ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را به نمایش بگذارند.

فرمانده سپاه شهرستان مریوان در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور گسترده مردم و به‌ویژه نسل جوان، زمینه پیروزی نهایی انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی فراهم شود.

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