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تابناک
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هواپیمای قطری ۴ ساعته برگشت خورد

هواپیمای قطری تنها ۴ ساعت بعد از رسیدن به تهران، پایتخت ایران را ترک کرد.

نویسنده: مریم آبنیکی

کد خبر: 100000268تاریخ انتشار: 156 بازدید

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به گزارش تابناک؛ بر اساس داده‌های فایتوکس، هواپیمای سلطنتی قطر دقایقی قبل تهران را ترک کرد.

هواپیما ۴ ساعت پیش به تهران رسیده بود.

برخی رسانه‌ها مدعی شدند، این هواپیما تعدادی از مقامات قطری را به تهران آورده بود.

منبع : فارس

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