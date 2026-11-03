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هواپیمای قطری ۴ ساعته برگشت خورد
هواپیمای قطری تنها ۴ ساعت بعد از رسیدن به تهران، پایتخت ایران را ترک کرد.
به گزارش تابناک؛ بر اساس دادههای فایتوکس، هواپیمای سلطنتی قطر دقایقی قبل تهران را ترک کرد.
هواپیما ۴ ساعت پیش به تهران رسیده بود.
برخی رسانهها مدعی شدند، این هواپیما تعدادی از مقامات قطری را به تهران آورده بود.
منبع : فارس
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