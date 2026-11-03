برنامه رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۷ در حالی اعلام شد که سه کشور کرواسی، آمریکا و مغولستان میزبان مسابقات هستند.

به گزارش تابناک؛ میزبانان رقابت‌های رنکینگ بین‌المللی اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۷ مشخص شدند که کرواسی، آمریکا و مغولستان از میزبانان این رقابت‌ها هستند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

رنکینگ اول: زاگرب، کرواسی – ۱۲ لغایت ۱۸ بهمن ۱۴۰۵ (۰۱ لغایت ۰۷ فوریه ۲۰۲۷)

رنکینگ دوم: کورال‌ویل، آمریکا – ۱۰ لغایت ۱۶ خرداد ۱۴۰۶ (۳۱ می‌ لغایت ۰۶ ژوئن ۲۰۲۷)

رنکینگ سوم: اولان‌باتور، مغولستان – ۲۸ تیر لغایت ۳ مرداد ۱۴۰۶ (۱۹ لغایت ۲۵ جولای ۲۰۲۷)

همچنین اتحادیه جهانی کشتی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از تغییرات ساختاری و به‌روزرسانی سیستم امتیازدهی رنکینگ‌سریز خبر داد که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵) اجرایی خواهد شد؛ سیستمی که با هدف بازتاب عارانه‌تر عملکرد کشتی‌گیران و تقویت مسیر المپیک ۲۰۲۸ طراحی شده است.

بر اساس چارچوب جدید انتخابی المپیک، سه کشتی‌گیر در هر وزن المپیکی از طریق رنکینگ UWW سهمیه کسب خواهند کرد. در این سیستم جدید امتیاز مسابقات رنکینگ‌سریز نسبت به مسابقات قهرمانی قاره‌ای افزایش یافته و مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک همچنان بالاترین ارزش امتیازی را حفظ کرده‌اند. همچنین تمرکز اصلی بر پاداش مستقیم به پیروزی در هر مبارزه معطوف شده است.

نکات کلیدی تغییرات سیستم امتیازدهی جدید UWW:

افزایش ارزش رنکینگ‌سریز: امتیازات مسابقات رنکینگ‌سریز در مقایسه با مسابقات قهرمانی قاره‌ای افزایش یافته است.

پاداش برد در مسابقات: کشتی‌گیران به ازای هر پیروزی در مسابقات، امتیازات اضافی با ضرایب مشخص دریافت خواهند کرد.

امتیاز حداقلی مشارکت: کشتی‌گیرانی که در مسابقات شرکت کرده اما موفق به کسب پیروزی نشوند، امتیاز مشارکت جزئی دریافت می‌کنند.

کاهش امتیازات جایگاهی در اوزان کم‌جمعیت: در اوزان با کمتر از ۸ شرکت‌کننده، امتیازات ثابت جایگاهی ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

شرط کسب امتیاز در رتبه‌های پایین‌تر: از رتبه یازدهم به بعد در رقابت‌های جهانی، المپیک و رنکینگ‌سریز، و از رتبه هفتم به بعد در رقابت‌های قاره‌ای، کشتی‌گیران برای دریافت امتیاز جایگاهی حتماً باید حداقل یک پیروزی کسب کرده باشند.

حذف امتیاز دیسکالیفه: کشتی‌گیرانی که دیسکالیفه شده یا بدون رتبه انصراف دهند، هیچ امتیاز رنکینگی دریافت نخواهند کرد. در صورتی که تنها یک کشتی‌گیر در وزنی ثبت‌نام کند، تنها امتیاز مشارکت به او تعلق می‌گیرد.

جدول مقایسه امتیازات رویدادهای مختلف:

مسابقات جهانی/المپیک: مقام اول: ۴۰,۰۰۰ امتیاز | هر برد: ۲,۰۰۰ امتیاز | مشارکت بدون برد: ۲۵۰ امتیاز

رنکینگ‌سریز: مقام اول: ۲۰,۰۰۰ امتیاز | هر برد: ۱,۰۰۰ امتیاز | مشارکت بدون برد: ۱۵۰ امتیاز

قهرمانی/بازی‌های قاره‌ای: مقام اول: ۱۰,۰۰۰ امتیاز | هر برد: ۵۰۰ امتیاز | مشارکت بدون برد: ۷۵ امتیاز

محاسبه ۵ نتیجه برتر برای المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸:

امتیازات رنکینگ جهت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بر اساس نتایج رویدادهای زیر محاسبه خواهد شد:

سه رویداد رنکینگ‌سریز در سال ۲۰۲۷

مسابقات قهرمانی قاره‌ای ۲۰۲۷

مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷

یک رویداد رنکینگ‌سریز در سال ۲۰۲۸

مسابقات قهرمانی قاره‌ای ۲۰۲۸

اتحادیه جهانی کشتی پنج نتیجه برتر هر کشتی‌گیر را به عنوان ملاک اصلی انتخاب خواهد کرد. معیار انتخاب پنج نتیجه برتر، بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده خواهد بود و نه صرفا جایگاه نهایی کسب‌شده در مسابقات. همچنین بازی‌های قاره‌ای مشروط به تصمیم هیئت رئیسه UWW می‌توانند در رنکینگ محاسبه شوند که در این صورت، تنها یک رویداد قاره‌ای در سال برای رنکینگ لحاظ خواهد شد.