گردشگری کردستان نیازمند حمایت ویژه است

گروه استان‌ها ـ معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خواستار حمایت ویژه وزارت میراث فرهنگی از طرح‌های توسعه‌ای کردستان، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «ارسلان ازهاری» در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به گستردگی مأموریت‌های خود، نقش مهمی در ساختار اقتصادی کشور و توسعه استان‌ها بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت، مرمت و نگهداری آثار تاریخی افزود: واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در قالب ماده ۲۷ می‌تواند ضمن حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند، زمینه درآمدزایی، اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان، گردشگری را یکی از محورهای مهم توسعه استان دانست و گفت: کردستان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری و افزایش درآمد سرانه مردم دارد و باید از این فرصت‌ها به شکل مؤثرتری استفاده شود.

ازهاری همچنین با اشاره به جایگاه صنایع دستی کردستان تصریح کرد: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در تولید گلیم، صنایع دستی و هنرهای بومی برخوردار است، اما برخی رشته‌های صنایع دستی در معرض فراموشی و منسوخ شدن قرار دارند که احیای آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت جدی است.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع دستی در پارک‌های استان با همکاری شهرداری‌ها خبر داد و افزود: این بازارچه‌ها می‌توانند به محلی برای عرضه مستمر محصولات، معرفی هنر صنعتگران و رونق فروش تولیدات بومی تبدیل شوند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اختصاص ۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تبصره‌ای استان به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان کرد: این حوزه نسبت به برخی بخش‌های دیگر به‌صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفته است و انتظار داریم وزارتخانه نیز از محل کمک‌های فنی و اعتباری و منابع در اختیار خود، حمایت بیشتری از طرح‌های استان داشته باشد.

ازهاری با انتقاد از همکاری محدود بانک گردشگری در تأمین مالی طرح‌های گردشگری کردستان، خواستار پیگیری جدی این موضوع و رفع موانع بانکی شد.

وی همچنین با اشاره به خسارت جدی مجموعه گردشگری الماس غرب در جریان جنگ تحمیلی، خواستار پیگیری ویژه وزارت میراث فرهنگی برای جبران خسارت این مجموعه شد و گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و سازمان برنامه و بودجه، این موضوع همچنان نیازمند حمایت و پیگیری مستقیم وزارتخانه است.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه بوم‌گردی، حمایت از فعالان گردشگری، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و توانمند داخل مجموعه و توجه ویژه به اشتغال تأکید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، انتصاب مدیرکل جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همراهی کارکنان مجموعه و حمایت مسئولان استانی و ملی، روند توسعه این سه حوزه در کردستان شتاب بیشتری بگیرد.

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