رشد ۵۴ هزار واحدی شاخص بورس/ ۱.۷ همت نفتی شد؛ ۲ همت به طلا رسید!

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در سومین روز هفته، بورس تهران برخلاف روند روز‌های گذشته با رشد نسبی شاخص کل همراه شد. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با افزایش ۵۴ هزار و ۲۴۳ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۶۹ هزار واحد رسید. همچنین شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز بیش از ۸ هزار واحد رشد کرد و در سطح یک میلیون و ۳۳۲ هزار واحد ایستاد. با این حال، شاخص کل هم‌وزن مسیر متفاوتی را طی کرد و با افت ۳ هزار و ۹۴۸ واحدی، معادل ۰.۱۸ درصد، به ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید.

در معاملات امروز، بیش از یک میلیون و ۴۱ هزار دادوستد در بورس به ثبت رسید که ارزش آنها به بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات چهارم آبان از ۱۰۲ هزار همت فراتر رفت. با وجود رشد شاخص کل، ترکیب معاملات نشان می‌دهد که تنها ۴۱ درصد نماد‌های بورسی، معادل ۳۹۲ نماد، در محدوده مثبت قرار داشتند و ۵۹ درصد دیگر، یعنی ۵۵۸ نماد، با افت قیمت مواجه شدند. همچنین ۳۱۲ نماد بیشترین بازدهی منفی و ۲۶۱ نماد بیشترین بازدهی مثبت را ثبت کردند.

ورود ۹۰۰ میلیارد تومان پول به معاملات خرد

از سوی دیگر، امروز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان ورود پول به معاملات خرد ثبت شد و ۴۶۰ میلیارد تومان نیز به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد. ارزش سفارش‌های خرید در بورس به ۶.۴ همت رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش ۴.۷ همت بود؛ موضوعی که برتری نسبی سمت تقاضا را در بازار نشان می‌دهد.

در میان نماد‌های اثرگذار بر شاخص، فملی، فارس، شبندر، شپنا و تاپیکو بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشتند. همچنین نماد‌های شپنا، تابان، فملی، زشک و تاصیکو در فهرست پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار قرار گرفتند.

بیشترین ورود و خروج نقدینگی در کدام گروه بورسی؟

از نظر جریان نقدینگی، بیشترین ورود پول حقیقی به گروه نفتی با ۱.۷ همت اختصاص داشت. پس از آن، گروه فلزات با ۴۶۴ میلیارد تومان، صندوق‌های درآمد ثابت با ۴۶۰ میلیارد تومان، صندوق‌های نقره با ۳۹۵ میلیارد تومان و گروه شیمیایی با ۳۳۷ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در این میان، نماد‌های شتران، شپنا، فباهنر، فملی و تاپیکو بیشترین ورود پول را به خود اختصاص دادند.

در مقابل، بیشترین خروج پول از گروه صندوق‌های طلا با ۸۷۳ میلیارد تومان، گروه بانکی با ۴۹۱ میلیارد تومان و گروه دارویی با ۴۱۰ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین نماد‌های وبصادر، فولاد، وخارزم، وبملت و ومعادن در میان نماد‌های دارای بیشترین خروج پول قرار داشتند.

عملکرد سه روزه؛ ۲ همت به طلا رسید!

در مجموع، از ابتدای هفته تا پایان امروز، بیشترین ورود پول به صندوق‌ها با ۵.۱ همت، صندوق‌های درآمد ثابت با ۳.۴ همت، گروه نفتی با ۲ همت و صندوق‌های طلا با ۲ همت اختصاص داشته است. در مقابل، بیشترین خروج پول در این سه روز مربوط به گروه کانه‌های فلزی با ۲.۵ همت، بانک‌ها با ۲.۳ همت، شیمیایی و فلزات هر کدام با ۱.۲ همت و گروه سیمانی با یک همت بوده است.