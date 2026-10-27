تصویربردار صداوسیما در برنامه زنده مسابقات کشتی درگذشت

به گزارش تابناک، حامد غفاری ـ تهیه‌کننده برنامه «دایره طلایی» ـ در گفت‌وگویی با تایید خبر درگذشت ابراهیم گرجی، توضیح داد که این تصویربردار باسابقه و بازنشسته صداوسیما که به‌صورت پاره‌وقت با شبکه سه همکاری می‌کرد، روز گذشته (دوشنبه) چهارم آبان ماه در پشت صحنه برنامه «دایره طلایی» دچار بی‌حالی شد و پیس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

به گفته این تهیه‌کننده، مرحوم گرجی که حدود ۶۳ سال سن داشت و از بازنشستگان سازمان صداوسیما بود، همچنان به‌صورت پاره‌وقت در تولید برنامه‌های شبکه سه همکاری می‌کرد.

بنا بر اظهارات تهیه‌کننده برنامه «دایره طلایی»، این تصویربردار روز گذشته روی صندلی پشت دوربین نشسته بود و عوامل حاضر در صحنه تصور می‌کردند در حال استراحت است اما در واقع دچار بی‌حالی شده و به ایست قلبی منجر شده بود که پیش از انتقال به بیمارستان از دنیا رفت.

غفاری با اشاره به سابقه کاری مرحوم گرجی گفت: او به‌دلیل علاقه‌ی فراوان به ورزش، بیشتر در برنامه‌های ورزشی حضور پیدا می‌کرد.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ابراهیم گرجی، فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.