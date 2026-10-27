به گزارش تابناک، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم شامگاه سه‌شنبه به خبرگزاری تاس گفت: «روس‌اتم همچنان به افزایش نیروی کار خود در سایت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه می‌دهد و ۱۴۲ نفر از کارکنان این شرکت دولتی در حال حاضر در ساخت این نیروگاه مشغول به کار هستند.»

مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم با بیان اینکه روسیه در حال حاضر ۱۴۲ پرسنل برای ساخت و ۵۰ نفر برای تعمیر و نگهداری در بوشهر دارد، گفت: «این تعداد را به ۷۰۰ نفر برنامه‌ریزی شده افزایش خواهیم داد. در حال حاضر هیچ تخلیه‌ای از کارکنان سایت بوشهر در حال انجام نیست. چرا وقتی آنها را می‌آوریم، تخلیه کنیم؟ البته همه چیز به شدت به وضعیت نظامی بستگی دارد. اگر تنشی وجود داشته باشد، حداقل سرعت افزایش نیروها را کاهش خواهیم داد. اما در حال حاضر، ما بر افزایش پرسنل تمرکز داریم.»