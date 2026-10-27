به گزارش تابناک، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نامه‌ای به ادارات کل منابع طبیعی شمال کشور، با اشاره به احتمال تقویت پدیده ال‌نینو و ناهنجاری‌های دما و بارش، خواستار شناسایی و نشانه‌گذاری درختان ریشه‌کن‌شده، افتاده و «سرپای خطرساز» در بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از خسارات احتمالی شده است.

اما ماجرای قطع درختان هیرکانی پیش از ال‌نینو و در جریان آتش‌سوزی جنگل الیت هم مطرح بود. هادی کیادلیری، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که در آن زمان عده‌ای درختان خشک و افتاده را عامل آتش‌سوزی مطرح کردند اما این موضوع نادرست است چرا که ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی منشأ انسانی دارند.

پیش‌تر نیز احتمال تبدیل درختان خشک به کانون آفات و بیماری‌ها، دلیلی برای طرح قطع آن‌ها بود؛ در حالی که محیط‌زیستی‌ها می‌گویند که این درختان لزوماً کانون آفات نیستند و زیستگاه گونه‌های مفید حشرات و جانوران به شمار می‌روند.

حالا با داغ‌شدن بحث جمع‌آوری و قطع درختان از بستر رودخانه‌ها، کیادلیری هشدار می‌دهد که نمی‌توان بر اساس احتمالات، به سراغ قطع درختان رفت.

به ویژه آنکه جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.

منبع: فارس