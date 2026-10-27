قتل عام تازه هیرکانی این بار به بهانه ال‌نینو!

درختان هیرکانی هر بار با بهانه‌ای تازه در معرض تهدید قرار می‌گیرند؛ این بار پای ال‌نینو و نگرانی از سیلاب به میان آمده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۷۲
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قتل عام تازه هیرکانی این بار به بهانه ال‌نینو!

به گزارش تابناک، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نامه‌ای به ادارات کل منابع طبیعی شمال کشور، با اشاره به احتمال تقویت پدیده ال‌نینو و ناهنجاری‌های دما و بارش، خواستار شناسایی و نشانه‌گذاری درختان ریشه‌کن‌شده، افتاده و «سرپای خطرساز» در بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از خسارات احتمالی شده است.

نامه

اما ماجرای قطع درختان هیرکانی پیش از ال‌نینو و در جریان آتش‌سوزی جنگل الیت هم مطرح بود. هادی کیادلیری، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که در آن زمان عده‌ای درختان خشک و افتاده را عامل آتش‌سوزی مطرح کردند اما این موضوع نادرست است چرا که ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی منشأ انسانی دارند.

هیرکانی۲

پیش‌تر نیز احتمال تبدیل درختان خشک به کانون آفات و بیماری‌ها، دلیلی برای طرح قطع آن‌ها بود؛ در حالی که محیط‌زیستی‌ها می‌گویند که این درختان لزوماً کانون آفات نیستند و زیستگاه گونه‌های مفید حشرات و جانوران به شمار می‌روند.

حالا با داغ‌شدن بحث جمع‌آوری و قطع درختان از بستر رودخانه‌ها، کیادلیری هشدار می‌دهد که نمی‌توان بر اساس احتمالات، به سراغ قطع درختان رفت.

به ویژه آنکه جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.

منبع: فارس

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هیرکانیجنگل های هیرکانیال نینوسیلابقطع درختان
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