به گزارش تابناک؛ روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، در تازه‌ترین یادداشت خود تصریح کرد که اگر انتخابات کنست که دیروز برگزار شد، به تغییری قاطع، یعنی فروپاشی ائتلاف نتانیاهو و مهم‌تر از آن، تشکیل کابینه‌ای جدید با نخست‌وزیری متفاوت، ختم نشود، دیگر «مردم اسرائیل» هیچ بهانه‌ و عذری نخواهند داشت.

وی استدلال کرد که اگر بنیامین نتانیاهو به‌طور قاطع با انتخابات کنست کنار گذاشته نشود، «جهانیان اسرائیلی‌ها را به سخره خواهند گرفت و به دیده تحقیر به آن‌ها خواهند نگریست. اسرائیلی‌ها، که بیش از هر چیز از اینکه احمق به نظر برسند بیزارند، در واقع ثابت خواهند کرد که بزرگ‌ترین احمق‌های روی زمین هستند».

در ادامه این یادداشت آمده است: «وقتی مردم سراسر جهان نتایج را ببینند، با تأسف سر تکان خواهند داد و خواهند پرسید: «واقعاً؟ آیا اسرائیلی‌ها دوباره "بی‌بی" را انتخاب کردند؟ چطور ممکن است تا این حد فریب‌خورده و بازیچه دستِ دولتی بد و فاسد شده باشند؛ دولتی متشکل از راست‌گرایان افراطی و یهودیان ارتدوکس افراطی؟»

وی افزود: «ما اسرائیلی‌ها هیچ بهانه‌و عذری نخواهیم داشت. نمی‌توانیم ادعا کنیم که انتخابات لغو شده است، نمی‌توانیم بگوییم که انتخابات آزاد و عادلانه نبوده، یا اینکه تمام رسانه‌ها تحت کنترل نتانیاهو هستند. در اسرائیل، رهبران اپوزیسیون زندانی یا حذف فیزیکی نمی‌شوند و با اتهامات ساختگی روبرو نمی‌شوند. آزادی همچنان پابرجاست و کودتای قضایی نیز ناکام مانده است».

در ادامه این تحلیل روزنامه یدیعوت آحارانوت آمده است: «وقتی شاهد مسیر جنون‌آمیز ائتلاف نتانیاهو هستیم و نیز هراس دائمی و هشدارها درباره اینکه اسرائیل فوراً نابود خواهد شد، آن هم به خاطر تهدیدی که نتانیاهو ادعا کرده بود از بین رفته است و نیز با دیدن تحریم‌های بانکی، اقتصاد منزوی و پروژه رویارویی با ایران، این عبارت از میراث کلاسیک روم باستان به ذهن متبادر می‌شود: کسانی را که خدایان می‌خواهند نابود کنند، ابتدا عقلشان را می‌گیرند».

به گفته ایال، «نتانیاهو می‌خواهد مردم درباره هر چیزی و همه‌چیز صحبت کنند جز این موارد: ایران، تنش با رئیس ستاد کل ارتش، اتهامات مربوط به تقلب انتخاباتی یا گاف‌های کلامی. تا زمانی که اسرائیلی‌ها ساده‌لوح باقی بمانند، اسیرِ چرخه اخبار باشند و حافظه‌ای در حد و اندازه یک موش آزمایشگاهی داشته باشند، همه‌چیز بر وفق مراد است، دست‌کم از دیدگاه بی‌بی».

آنچه نتانیاهو می‌خواهد فراموش شود

او ادامه می‌دهد: «این همان چیزی است که نتانیاهو و ائتلافش می‌خواهند فراموش کنید: هفتم اکتبر. نفوذ به قلب اسرائیل. تشکیلات نظامی و سازمان «شین‌بت» دچار شکستی عمیق و فاجعه‌بار شدند؛ آن‌ها کوتاهی کردند، چرا که غرور چشمانشان را کور کرده بود. زمانی که بنیامین نتانیاهو در رأس قدرت اسرائیل قرار داشت، ورود وجوه مالی از قطر، سیاست اتخاذ شده در قبال غزه، آزادی السنوار از زندان، همه این‌ها کارِ بی‌بی بود».

نویسنده در ادامه توضیح داد که البته نتانیاهو عامدانه دروازه‌ها را به روی حماس باز نکرد و قطعاً خواهانِ عملیات هولناک هفتم اکتبر نبود و تنها در انجام وظیفه‌اش کوتاهی کرد. آن هم با اهمالی که حکم جرم را دارد و همه، از جمله سخنگویانِ مطیعِ خودش، از این موضوع آگاهند. به همین دلیل است که طبق تمام نظرسنجی‌ها، بیش از یک‌سوم اعضای حزب لیکود از نتانیاهو روی برگردانده‌اند و گفته‌اند: «دیگر بس است».

وی بار دیگر تاکید کرد که مسئولانِ فاجعه هفتم اکتبر باید تاوان پس بدهند. دست‌کم، این بدان معناست کسانی که در زمان آغاز حمله حماس سکان هدایت اسرائیل را در دست داشتند، دیگر نباید در سمت‌های خود باقی بمانند.

نویسنده خطاب به صهیونیست‌ها نوشت: «"همه باید بروند!" را یادتان هست؟ این همان چیزی بود که بلافاصله پس از هفتم اکتبر، همگی به آن باور داشتیم. نخست‌وزیر، رئیس ستاد کل ارتش، رئیس اطلاعات نظامی، فرمانده جبهه جنوبی و رئیس شاباک، همگی از آن زمان تاکنون از مقام خود کنار رفته‌اند، به‌جز "بی‌بی"».

وی در خاتمه نتیجه‌گیری کرد که پس از انتخابات کنست باید یک تغییر تعیین‌کننده و بی‌چون و چرا ایجاد شود. «این آخرین فرصت است، پیش از آنکه اسرائیل به مکانی تبدیل شود که با تفکرات گلدکنوف و بن‌گویر تعریف می‌شود و به گوشه‌ای رانده می‌شود که میری رگو در آن حضور دارد».

منبع: فارس