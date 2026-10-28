قیمت طلا و سکه امروز 6 آبان / معامله‌ برنده امروز کدام بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار طلا و سکه امروز مسیر متفاوت از دیروز به خود گرفت به طوری که در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، شاهد یک جابجایی جالب در روند قیمتی بودیم این درحالی است که روز گذشته شاهد جهش سکه و رکود نسبی طلا بودیم، اما امروز ورق برگشته است و اونس جهانی و طلای داخلی مسیر صعودی را در پیش گرفته‌اند، اما بازار سکه با یک اصلاح قیمتی رو به کاهش است.

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۶,۲۸۵,۰۰۰ تومان بود درحالیکه امروز ۲۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان شد و ۱۲۰,۰۰۰تومان افزایش پیدا کرد همچنین اونس جهانی روز گذشته ۳,۹۹۶دلار بود که امروز وارد کانال ۴,۰۵۱ دلار شد و صعود زیادی را ثبت کرد . اما قیمت سکه امامی دیروز ۲۶۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز ۲۶۷,۸۵۵,۰۰۰تومان شد و ۱,۱۰۵,۰۰۰تومان کاهش داشت .

قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۵۹,۵۶۰,۰۰۰تومان بود و امروز ۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰تومان شد که کاهش ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد و قیمت نیم سکه دیروز ۱۴۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود درحالیکه امروز به ۱۴۱,۰۱۰,۰۰۰ رسید و صعود ۱۶۰,۰۰۰تومانی داشت. همچنین قیمت ربع سکه دیروز ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود و امروز ۷۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان شد و کاهش ۲۵۰,۰۰۰تومانی را ثبت کرد.

چرا قیمت‌ها متفاوت حرکت کردند؟

به نظر می رسد با جهش قیمت اونس جهانی طلا از محدوده ۴۰۰۰ دلار به ۴۰۵۱ دلار و رشد ۵۵ دلاری، اثر مستقیم خود را روی قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی گذاشت و باعث شد قیمت طلا با ۱۲۰ هزار تومان افزایش، دوباره به محدوده ۲۶.۴ میلیون تومان بازگردد.

اما نکته مهم کاهش قیمت سکه امامی و بهار آزادی است در حالی که قیمت طلا گران شد که این اتفاق خبر از این دارد که سکه در روزهای گذشته رشد غیرمنطقی و سریع داشته است و امروز در حال اصلاح قیمت است تا خود را با واقعیت‌های بازار هماهنگ کند و یا احتمالاً بخشی از سرمایه‌گذاران به دلیل رشد شدید اونس جهانی، دارایی‌های خود را از سکه خارج کرده و به سمت خرید طلای آب‌شده رفتند است.

همچنین در حالی که سکه امامی و بهار آزادی کاهش را تجربه کردند، نیم‌سکه رشد جزئی داشت و این مساله سیگنال تقاضای خرد در بازار را می دهد.

بنابراین وضعیت بازار امروز نشان می‌دهد که منطق جهانی دوباره در حال بازگشت به بازار داخلی است بنابراین صعود همزمان اونس جهانی و طلای ۱۸ عیار، این سیگنال را می‌دهد که طلا در میان‌مدت مسیر صعودی را دنبال می‌کند اما در مورد سکه، کاهش قیمت امروز در کنار صعود طلا، تأییدی بر این است که رشد روزهای گذشته ناشی از دلال بازی بوده و حالا بازار در حال بازگشت به تعادل است.

اما به طور کلی، طلا به دلیل حمایت اونس جهانی، جایگاه امن‌تری دارد اما در مورد سکه، باید منتظر ماند و دید که آیا این کاهش قیمت ادامه می‌یابد یا خیر؟