بازدید هیئت ایرانی از فرودگاه حریر در اربیل

به گزارش تابناک؛ رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق ادعا کرد که هیئتی ایرانی از فرودگاه حریر در اربیل بازدید و اطمینان حاصل کرده که هیچ پایگاه نظامی اسرائیلی در این فرودگاه وجود ندارد.

نوری عثمان، رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق، تأکید کرد که اقلیم اجازه نخواهد داد از خاک آن به‌عنوان سکویی برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.

عثمان در گفت‌وگویی با شبکه روسیا الیوم، گفت که نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس‌های گسترده‌ای با واشنگتن و تهران برقرار کرده و در جریان این تماس‌ها تأکید کرده است که اقلیم کردستان طرف درگیری میان دو کشور نیست. وی افزود که این تحرکات دیپلماتیک به کاهش حملاتی که خاک اقلیم را هدف قرار داده بودند، کمک کرده است.

هیئت ایرانی از فرودگاه حریر بازدید کرد

وی توضیح داد که اقلیم کردستان بخشی از عراق است و به قوانین این کشور پایبند است.

عثمان با تأکید بر اینکه عراق با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد، وجود پایگاه‌های نظامی وابسته به سازمان اطلاعات اسرائیل، (موساد)، در داخل اقلیم را نیز رد کرد.

عثمان فاش کرد که هیئتی ایرانی از فرودگاه حریر در اربیل بازدید کرده و از این محل اطلاع یافته است. به گفته وی، این هیئت اطمینان حاصل کرده که هیچ پایگاه نظامی اسرائیلی در این فرودگاه وجود ندارد.

انتقال مخالفان کرد ایرانی به عمق اقلیم کردستان

رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق درباره مخالفان کرد ایرانی نیز توضیح داد که حضور بخش عمده‌ای از این گروه‌ها در اقلیم به دوران نظام پیشین عراق بازمی‌گردد. وی ادعا کرد که این مجموعه شامل گروه‌های مسلح و همچنین گروه‌هایی از پناهندگان است و آمار دقیقی از شمار آنها در دست نیست.

او اشاره کرد که این گروه‌ها به معنای متعارف، اردوگاه‌های نظامی در اختیار ندارند، اما مواضع نظامی و سلاح‌های سبک نگهداری می‌کنند.

به گفته عثمان، رایزنی‌ها و کمیته‌های مشترک میان بغداد و تهران به عقب‌نشینی مواضع مخالفان از مناطق مرزی و انتقال آنها به مناطقی در عمق اقلیم، در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری از مرزها، منجر شده است.

وی افزود که نیچروان بارزانی در مناسبت‌های مختلف به احزاب تروریستی مخالف ایرانی اعلام کرده است که استفاده از خاک اقلیم کردستان برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه مجاز نیست.

وی تأکید کرد که ریاست اقلیم کردستان عراق آماده است نقش میانجی‌گرانه خود میان دو طرف را ادامه دهد و از تلاش‌ها برای پایان‌دادن به درگیری حمایت کند.

او همچنین از وجود توافقی برای ادغام نیروهایی از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در پلیس عراق در شهرستان سنجار خبر داد.

پیامدهای جنگ آمریکا و ایران برای اقتصاد اقلیم کردستان

در بخش اقتصادی، عثمان اذعان کرد که جنگ آمریکا و ایران تأثیرات منفی بر اقتصاد عراق گذاشته و پیامدهای آن به اقلیم کردستان عراق نیز به‌ویژه در بخش نفت سرایت کرده است.

وی توضیح داد که صادرات نفت اقلیم نمی‌تواند جایگزین صادرات متوقف‌ شده یا کاهش‌یافته در جنوب عراق شود؛ زیرا ظرفیت خطوط لوله صادراتی محدود است و در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. بااین‌حال، امکان افزایش این ظرفیت به ۷۵۰ هزار بشکه در روز طی یک سال وجود دارد.

موضع اقلیم کردستان درباره پیشمرگه‌ها و اصلاح قانون اساسی عراق

عثمان درباره نیروهای پیشمرگه نیز تأکید کرد که این نیروها ماهیتی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی دارند و در چارچوب نظام حقوقی عراق فعالیت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان آنها را با گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت مقایسه کرد. وی همچنین بر حمایت اقلیم کردستان عراق از تلاش‌های دولت فدرال برای انحصار سلاح در دست حکومت تأکید کرد.

او توضیح داد که نیروهای پیشمرگه سلاح‌های سنگین و گسترده‌ای در اختیار ندارند و تجهیزاتی که در جریان جنگ علیه گروه تروریستی داعش از ائتلاف بین‌المللی دریافت کرده‌اند، با اطلاع دولت فدرال در بغداد بوده است.

به نقل از میدل ایست نیوز، رئیس دفتر ریاست اقلیم کردستان عراق در خصوص روابط خارجی نیز روابط این اقلیم با روسیه را «متمایز» توصیف کرد و گفت که این روابط در چارچوب دیپلماتیک دولت عراق دنبال می‌شود و همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی، را در بر می‌گیرد.

وی به نقش شرکت روسی روس‌نفت در عملیات اکتشاف و صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و مدعی شد که فعالیت شرکت‌های نفتی روسیه همچنان ادامه دارد و اربیل در خصوص این همکاری‌ها با فشار آمریکا مواجه نیست.

عثمان در پایان، درباره بحث‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی عراق تأکید کرد که ریاست اقلیم کردستان عراق از پیشبرد روند اصلاح قانون اساسی حمایت نمی‌کند.

وی این موضوع را پیچیده دانست و گفت که هرگونه تغییر در قانون اساسی مستلزم توافق و اجماع میان طرف‌های ذی‌ربط است.

منبع: ایسنا