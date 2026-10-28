رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بورس/ ۴.۸ همت وارد صندوق درآمد ثابت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در آخرین روز کاری هفته، برخلاف روزهای گذشته، چهره‌ای سبز به خود گرفت. با وجود این تکانه مثبت، شاخص کل بورس همچنان در حفظ کانال ۸ میلیون واحدی ناکام ماند و با ثبت رشد ۴۰ هزار و ۲۰۹ واحدی (معادل ۰.۵۱ درصد)، در سطح ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحدی ایستاد.

در جریان معاملات امروز، نماگرهای اصلی بازار همگام با شاخص کل حرکت کردند؛ شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با افزایشی بیش از ۶ هزار واحدی به سطح ۱ میلیون و ۳۱۵ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۷ هزار واحدی، عدد ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد را روی تابلو ثبت کرد.

آمار و ارقامِ تابلو؛ تابلوی سبز با چاشنی قدرت خریداران

امروز کفه ترازو به نفع خریداران سنگینی کرد؛ به طوری که ۶۴ درصد از نمادهای بازار سبزپوش شدند. به گونه ای که از مجموع معاملات، ۶۰۸ نماد بازدهی مثبت و ۳۴۰ نماد بازدهی منفی را به ثبت رساندند.

بررسی روند بازار نشان می‌دهد که ارزش سفارش‌های خرید با رسیدن به ۵.۴ همت، اختلاف معناداری با ارزش سفارش‌های فروش (۲.۵ همت) داشت.

همچنین در مجموع بیش از ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار معامله به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان انجام شد تا در نهایت ارزش کل بورس تهران در پایان هفته به رقم قابل‌توجه ۲۷ هزار و ۵۷۸ همت (معادل ۱۰۲.۷ میلیارد دلار) برسد.

جزئیات ورود و خروج پول در معاملات بورس

در روزی که شاخص چراغ سبز نشان داد، پول‌های حقیقی و حقوقی مسیر مشخصی را انتخاب کردند. بیشترین ورود پول به ترتیب به گروه‌های زیر اختصاص یافت: صندوق‌های درآمد ثابت: ۴.۸ همت، کانه فلزی: ۴۳۶ میلیارد تومان، خودرو: ۳۳۶ میلیارد تومان، فلزات اساسی: ۱۰۱ میلیارد تومان

در سطح نمادها نیز فزر، تاپیکو، تلیسه و خگستر بیشترین میزان جذب نقدینگی را تجربه کردند. در نقطه مقابل، گروه‌های دارویی، شیمیایی، نفتی و صندوق‌های طلا شاهد بیشترین خروج سرمایه بودند؛ به‌طوری‌که نمادهای شبصیر، پالایش و کگهر بیشترین خروج پول حقیقی را به نام خود ثبت کردند.

غول‌های بازار و پرتراکنش‌ها

نقش‌آفرینان اصلی شاخص در جریان معاملات امروز، نمادهای فملی، شپنا، شبندر، فولاد و تاپیکو بودند که بیشترین تأثیر را روی حرکت شاخص گذاشتند. از سوی دیگر، عنوان نمادهای پرتراکنش بازار نیز به غزنجان، زشک، داروند و فساپ رسید تا روزی پرالتهاب اما مثبت برای سهامداران رقم بخورد.