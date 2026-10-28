به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی کشتی فرنگی موفق شد در رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز روی سکوی قهرمانی بایستد و حالا نوبت آزادکاران کشورمان است که روی تشک بیایند و برای کسب نتیجه تلاش کنند. جایی که آنها پیش از اعزام در کمپ تیم‌های ملی آخرین نکات را در غیاب پژمان درستکار از علیرضا دبیر دریافت کردند و در آستانه به دنبال مدال هستند.

غلامرضا فرخی، در وزن ۸۲ کیلوگرم، فردین هدایتی در وزن ۱۳۰کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم و سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم چهار مدال طلای فرنگی را گرفتند. سه مدال نقره نیز توسط پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آمد. همچنین علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند. تیم تحت هدایت حسن رنگرز تنها در وزن ۶۳ کیلوگرم روی سکو نرفت و دست محمد مهدی کشتکار به مدال نرسید.

تیم اعزامی کشتی آزاد

تیم ملی کشتی آزاد نیز به سرمربیگری پژمان درستکار در ۱۰ وزن به مسابقات جهانی اعزام شده است که در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده، در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد، در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی، در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی، در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی، در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور، در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع به این رقابت‌ها اعزام شده‌اند.

روزهای پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد همزمان با رقابت‌های قهرمانی امیدهای جهان بود که از همین‌رو پژمان درستکار برای هدایت امیدها راهی آمریکا شد. باتوجه به غیبت سرمربی تیم، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی تمرینات را زیر نظر داشت و آخرین نکات فنی را به آزادکاران گوشزد کرد.

دوربین تابناک با حضور در کمپ تیم‌های ملی، از آخرین روزهای آماده‌سازی آزادکاران تصویربرداری کرده است که در این تصاویر می‌توانید حرص و جوش خوردن علیرضا دبیر را روی تشک ببینید: