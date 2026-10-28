گزارش اختصاصی تابناک از اردوی تیم ملی کشتی آزاد؛

حرص و جوش علیرضا دبیر روی تشک؛ کشتی آزاد وارد می‌شود

اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی جهانی ۲۰۲۶ آستانه در شرایطی برگزار شد که علیرضا دبیر خودش روی تشک رفت و ملی‌پوشان را تمرین داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۶۳
| |
888 بازدید
|
۰
حرص و جوش علیرضا دبیر روی تشک؛ کشتی آزاد وارد می‌شود

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی کشتی فرنگی موفق شد در رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز روی سکوی قهرمانی بایستد و حالا نوبت آزادکاران کشورمان است که روی تشک بیایند و برای کسب نتیجه تلاش کنند. جایی که آنها پیش از اعزام در کمپ تیم‌های ملی آخرین نکات را در غیاب پژمان درستکار از علیرضا دبیر دریافت کردند و در آستانه به دنبال مدال هستند.

غلامرضا فرخی، در وزن ۸۲ کیلوگرم، فردین هدایتی در وزن ۱۳۰کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن  ۷۲ کیلوگرم و سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم چهار مدال طلای فرنگی را گرفتند. سه مدال نقره نیز توسط پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آمد. همچنین علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند. تیم تحت هدایت حسن رنگرز تنها در وزن ۶۳ کیلوگرم روی سکو نرفت و دست محمد مهدی کشتکار به مدال نرسید.

photo 2026 10 21 16 10 06

تیم اعزامی کشتی آزاد

تیم ملی کشتی آزاد نیز به سرمربیگری پژمان درستکار در ۱۰ وزن به مسابقات جهانی اعزام شده است که در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده، در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد، در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی، در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی، در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی، در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور، در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع به این رقابت‌ها اعزام شده‌اند.

روزهای پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد همزمان با رقابت‌های قهرمانی امیدهای جهان بود که از همین‌رو پژمان درستکار برای هدایت امیدها راهی آمریکا شد. باتوجه به غیبت سرمربی تیم، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی تمرینات را زیر نظر داشت و آخرین نکات فنی را به آزادکاران گوشزد کرد.

دوربین تابناک با حضور در کمپ تیم‌های ملی، از آخرین روزهای آماده‌سازی آزادکاران تصویربرداری کرده است که در این تصاویر می‌توانید حرص و جوش خوردن علیرضا دبیر را روی تشک ببینید:

کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
علیرضا دبیرفدراسیون کشتیتیم ملی کشتی آزادپژمان درستکارکشتی آزاد
مطالب مرتبط
تشکر علیرضا دبیر از قاضی القضات پس از قهرمانی کشتی
لحظات اعتراض شدید علیرضا دبیر در مسابقات جهانی

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیومسعود پزشکیانایرانانتخابات کنستعربستانبازار ارزجنگ ایران و آمریکابنیامین نتانیاهو
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین