بیانیه نعیم قاسم درباره تحولات سیاسی لبنان و منطقه

به گزارش تابناک به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در بیانیه ای به تشریح موضع حزب الله درباره تحولات سیاسی لبنان و منطقه پرداخت.

وی افزود: مقاومت بر اساس مشروعیت حق مقاومت که در توافق طائف تضمین شده است، ادامه خواهد یافت و با هرگونه تجاوزی علیه خود و لبنان مقابله خواهد کرد. تا زمانی که اشغالگری وجود دارد و تجاوز آن ادامه دارد، جایی برای بحث در مورد خلع سلاح مقاومت وجود ندارد.

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: توافقنامه چارچوب هیچ مشروعیتی ندارد، زیرا با قانون اساسی، توافق طائف، قوانین، سوگند ریاست جمهوری و بیانیه سیاست دولت مغایرت دارد.

وی این توافق را باطل قلمداد کرد و گفت: این توافق به دشمن امتیاز می دهد و منابع قدرت لبنان را نادیده می انگارد و اساس آن بر فتنه و تخریب کشور است.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: حزب الله به توافق ایران و آمریکا اهتمام دارد زیرا تنها منبع قدرت موجود در کنار پایداری مقاومت، مردم ما و حامیان آن است. این توافق به محض آغاز تفاهم‌نامه، با کاهش سطح تجاوز علیه لبنان، اثربخشی خود را ثابت کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اولویت خود را توقف تجاوز اسرائیل به لبنان و تضمین خروج آن از خاک لبنان قرار داده است. برای ما اهمیتی ندارد که چه کسی در رژیم غاصب اسرائیلی روی کار آید اما این رژیم توان ادامه اشغالگری را ندارد و باید از سرزمین ما خارج شود.

وی خواستار پایان دادن به قیمومیت آمریکا و سیطره آن بر لبنان شد و تصریح کرد: قیمومیت مانند اشغالگری است و هر دو نقض حاکمیت هستند.

شیخ قاسم وحدت چشمگیر مردم و همه شهروندان شریف لبنان پیرامون مقاومت را ستود و با تکرار تعهد حزب‌الله، «قول و تعهد»، گفت: ما در توان برای اسکان، بازسازی و ترمیم در کنار هم خواهیم ماند، از منابع خود استفاده خواهیم کرد.

او بر اهمیت وحدت ملی و آمادگی برای انجام هر اقدام وحدت آفرین تأکید کرد و افزود: اما ما از دیگران اقداماتی می‌خواهیم که عملاً این اعتقاد به وحدت را تأیید کند.

وی به همه در مورد استحکام رابطه بین حزب‌الله، جنبش امل و نیروهای متحد حامی مقاومت، بر اساس اصول حاکمیت لبنان، اهمیت نقش ارتش ملی و حمایت از آن، رد همه اشکال فتنه، و گفتگو و تفاهم با همه اقشار مردم لبنان و دولت در چارچوب اصول حاکمیت و قانون اساسی، اطمینان داد.

هزینه مقاومت بالاست، اما تسلیم هیچ دستاوردی ندارد

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: مقاومت در منطقه ما به دلیل اشغالگری اسرائیلی، که توسط مستبدان جهان، در راس آنها آمریکا، حمایت می‌شود، پدید آمد. حزب‌الله لبنان، از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۸۲، این مقاومت را در کنار همه مردم شریف لبنان و منطقه برای مقابله با اشغال و آزادسازی سرزمین و مردم آن ادامه داده است.

او گفت که تمام جنگ‌هایی که این دشمن صهیونیستی به بهانه‌های واهی به راه انداخته، جنگ‌های توسعه‌طلبانه‌ای با هدف ایجاد اسرائیل بزرگ است.

او با اشاره به خوی تجاوزگری و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به هیچ تعهدی بیان کرد: بدون حمایت آمریکا و غرب، اسرائیل نمی‌توانست اشغالگری خود را تثبیت کند، چه برسد به گسترش آن. این حمایت منجر به جنایات نسل‌کشی علیه مردم استوار و مقاوم فلسطین در غزه، کرانه باختری و تمام فلسطین شده است. با این حال، پایداری این مردم در برابر اشغالگری و استکباری که از آن حمایت می‌کند، به خواست خدا، قدس و فلسطین را برای مردمش حفظ خواهد کرد. هزینه مقاومت بالاست، اما تسلیم و امتیاز دادن دستاوردی به همراه ندارد.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: اگر مقاومت، فداکاری‌های مردم ما، تقدیم شهدای صالح، و در رأس آنها سید شهیدان امت، سید حسن (رضی الله عنه) و الهاشمی، مجروحان، اسیران و بار آوارگی و ویرانی خانه‌ها و مزارع نبود، و اگر این پایداری بزرگ نبود، دشمن اسرائیلی شروع به شهرک‌سازی می‌کرد و از نظر سیاسی، اداری و ارضی بر تمام لبنان تسلط پیدا می‌کرد و در نقطه‌ای که اکنون هست، متوقف نمی‌شد.

او تاکید کرد: پایداری ما و ادامه مقاومت ما تنها راه ما برای آزادسازی تمام سرزمینمان است، حتی اگر زمان بر باشد. وضعیت دشمن با شکست در دستیابی به اهدافش، آشفتگی داخلی و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخص می‌شود که پیامدهای آن به تدریج آشکار می‌شود و بر عملکرد آینده آن تأثیر می‌گذارد.

او نتایج انتخابات اسرائیل را «تجلی از شکست» دانست.

شیخ قاسم درباره آمریکا نیز بیان کرد: آمریکای مستکبر هم حال و روز بهتری ندارد.

وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران نیز تصریح کرد: ایران و مردم بزرگ آن استوار ماندند. ایران شهدایی تقدیم کرده است که در صدر آنها رهبر امت امام شهید خامنه و خانواده ایشان و شهدایی از فرماندهان و مردم قرار دارد اما ایران اهداف آمریکا و اسرائیل را برای سرنگونی نظام اسلامی و تجزیه کشور ناکام گذاشت.مشخص شده است که آمریکا نمی‌تواند ایران را تحت سیطره درآورد، آن هم در زمانی که آمریکا در آشفتگی سیاسی و بحران اقتصادی شدید به سر می برد و جایگاه جهانی خود را از دست داده و آماده خروج از منطقه است. همه اینها به سبب پایداری ملت بزرگ ایران و رهبری حکیم و شجاع آن آیت الله سید مجتبی خامنه ای است.