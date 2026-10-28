به گزارش تابناک، شامگاه چهارشنبه ـ ۶ آبان‌ماه ـ برخی از شبکه‌های صداوسیما با قطع پخش برنامه‌ها و اختلال‌ روبه‌رو شدند. این اختلال برای دو شبکه دو و خبر تلویزیون بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشت.

این اتفاق موجب شد اخبار ۲۰:۳۰ که با تاخیر آغاز به پخش کرده بود، برای دقایقی متوقف شده و در نهایت پس از مدت زمان بسیار کوتاهی پایان یابد.

در ابتدای این بخش خبری، سیدعلیرضا موسوی، گوینده این بخش خبری گفت: مواقعی کامپیوتر خبر بیست و سی هم هنگ می‌کند. امشب هم متاسفانه کامپیوتر ما و مشکل فنی باعث شد که ما تداخلی در پخش داشته باشیم و مشکلی در پخش خبر داشته باشیم. به هر حال برنامه زنده است و ما از شما عذرخواهی می‌کنیم.

در عین حال این اتفاق آخرین اختلال امشب شبکه دو نبود و این بخش خبری در میانه پخش مختل و متوقف شد تا این شبکه، نماهنگی درباره تجمعات شبانه مردمی روی آنتن ببرد.

اختلال در شبکه خبر

همچنین برنامه «به وقت ایران» شبکه خبر نیز در میانه سخنان مهمان با اختلال در پخش مواجه و قطع شد و این شبکه به پخش میان‌برنامه پرداخت.

امشب همچنین در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی از سوی کاربران، مبنی بر اختلال پخش دیگر شبکه‌های تلویزیون در برخی از نقاط کشور منتشر شد.

در ادامه و در دقایق اخیر، یک جمله به صورت ثابت به عنوان زیرنویس در اخبار شبانگاهی شبکه یک پخش می‌شود: اختلال محدودی که در پخش برخی شبکه‌های تلویزیون در برخی مناطق کشور ایجاد شد، برطرف شد.