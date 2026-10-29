به گزارش تابناک، «منصور عباس» رئیس فهرست عربی متحد «رعام» گفت: «ما دولتی نمی‌خواهیم که پس از یک سال منحل شود؛ می‌خواهیم نتانیاهو را برای چهار سال آینده کنار بزنیم.»

در همین حال، روزنامه «هاآرتص» به نقل از یک تحلیلگر رژیم صهیونیستی نوشت خوشحالی فهرست مشترک عربی و رعام از میزان مشارکت در انتخابات، جای خود را به نگرانی و سرخوردگی داده است.

این تحلیلگر افزود در حالی که منصور عباس همه گزینه‌های سیاسی را باز نگه داشته است، یوسف جبارین و احمد الطیبی به اردوگاه گادی آیزنکوت پیشنهاد همکاری برای کنار زدن دولت نتانیاهو را مطرح کرده‌اند.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد بنیامین نتانیاهو تاکنون گفت‌وگوی رسمی با رهبران احزاب ائتلاف خود انجام نداده و انتظار می‌رود این نشست شامگاه امروز برگزار شود.

احتمال عفو نتانیاهو از سوی رئیس رژیم صهیونیستی

بر اساس این گزارش، حزب لیکود همچنان نگران سناریوی تشکیل دولت از سوی «اردوگاه تغییر» با مشارکت احزاب عربی است.

روزنامه «معاریو» نوشت نتایج اولیه انتخابات از تداوم بن‌بست سیاسی حکایت دارد و اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی ممکن است برای عبور از این بن‌بست، طرح چرخش قدرت میان طرف‌های سیاسی و همچنین عفو بنیامین نتانیاهو را مطرح و پیگیری کند.

منبع: ایسنا