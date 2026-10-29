قمار قطر با قرارداد عجیب ۲۰ ساله با آمریکا!

تحلیل‌گران می‌گویند طولانی‌مدت بودن این توافق نشان می‌دهد که قطر بر این باور است که بحران تنگه هرمز در آینده نزدیک برطرف نخواهد شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۸۹
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قمار قطر با قرارداد عجیب ۲۰ ساله با آمریکا!

به گزارش تابناک؛ قطر که زمانی یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان بود، قراردادی ۲۰ ساله برای واردات گاز از آمریکا امضا کرده است.

از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و محدود شدن تردد در تنگه هرمز، تولید گاز در قطر کاهش چشمگیری داشته است.

شرکت دولتی «قطر انرژی» با امضای این توافق، سالانه سه میلیون تن گاز طبیعی از یک شرکت تولیدکننده گاز در ایالت لوئیزیانا در آمریکا خریداری خواهد کرد؛ تحویل محموله‌های گاز مایع از سال ۲۰۳۰ میلادی آغاز خواهد شد.

تحلیل‌گران می‌گویند طولانی‌مدت بودن این توافق نشان می‌دهد که قطر بر این باور است که بحران تنگه هرمز در آینده نزدیک برطرف نخواهد شد.
منبع: عصرایران

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