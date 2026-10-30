به گزارش تابناک بهنام خزایی، مدیر فروش این شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه نانوفناوری ، با اشاره به تولید انواع نانوپوشش‌های محافظ و شوینده‌های تخصصی ساختمانی در این شرکت، گفت: محصولات این مجموعه برای سطوح مختلف ساختمانی از جمله سنگ، آجر، چوب و شیشه طراحی شده‌اند و با هدف محافظت از این سطوح در برابر عوامل محیطی و کمک به ترمیم و احیای آن‌ها تولید می‌شوند.

وی افزود: از جمله محصولات شرکت می‌توان به شوینده‌های ساختمانی، پاک‌کننده‌های زردی سنگ، پرایمرهای احیاکننده و انواع پوشش‌های محافظ اشاره کرد. این پوشش‌ها با ایجاد لایه‌ای محافظ، از سطوح ساختمانی در برابر رطوبت، آب باران، باران‌های اسیدی و تابش نور خورشید محافظت می‌کنند. همچنین برخی از این محصولات با هدف افزایش براقیت و بهبود ظاهر سنگ و آجر تولید شده‌اند.

خزایی با اشاره به سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت این شرکت در این حوزه، اظهار کرد: محصولات شرکت در پروژه‌های مختلفی در شهرهای ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از جمله آخرین پروژه‌های اجراشده می‌توان به پروژه فرمانداری شهرکرد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت شرکت عمدتاً به‌صورت کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B) است، ادامه داد: نمایندگان شرکت با سازمان‌ها و مجموعه‌های ساختمانی و سازندگان بزرگ کشور همکاری دارند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها نیز در حوزه انبوه‌سازی متمرکز است.

مدیر فروش این شرکت دانش‌بنیان درباره کاربرد محصولات نانوپوشش ساختمانی توضیح داد: این محصولات در دکوراسیون داخلی و فضاهای ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری و همچنین در نمای بیرونی ساختمان‌ها کاربرد دارند. در شهرهای بزرگ که سطوح ساختمانی در معرض آلودگی‌های محیطی و باران‌های اسیدی قرار دارند، سنگ و آجر به‌تدریج دچار فرسودگی و تغییر ظاهر می‌شوند؛ از این رو استفاده از پوشش‌های محافظ می‌تواند به پیشگیری از تخریب و افزایش دوام این مصالح کمک کند.

وی افزود: علاوه بر محصولات محافظتی، فرآورده‌هایی نیز برای ترمیم سنگ، آجر و چوب تولید کرده‌ایم تا در مواردی که این سطوح بر اثر آلودگی‌ها و عوامل محیطی آسیب دیده‌اند، امکان احیا و بهبود وضعیت آن‌ها فراهم شود. محصولات مرتبط با چوب نیز برای سطوح چوبی خام و رنگ‌شده قابل استفاده هستند.

منبع: ایسنا