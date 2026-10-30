به گزارش تابناک، وزارت دفاع روسیه صبح امروز، جمعه گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور در طول شب گذشته 30 اکتبر حملات گسترده‌ای را به تأسیسات مجتمع صنایع نظامی اوکراین انجام دادند که در نتیجه شرکت‌های تولید و نگهداری پهپاد، تأسیسات انرژی در کی‌یف و در حومه پایتخت، در منطقه دنپروپتروفسک و همچنین زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در منطقه اودسا هدف قرار گرفتند. در جریان حملات گسترده شب گذشته از تسلیحات بسیار دقیق استقرار زمینی و همچنین پهپادهای مدرن استفاده شد.

وزارت دفاع روسیه اشاره کرد که یکی از اهداف اصلی حمله شب گذشته، تأسیسات مجتمع صنایع نظامی اوکراین بود که در زمینه تولید و نگهداری پهپاد فعالیت می‌کردند. بر اساس این اطلاعات، نیروهای مسلح روسیه شرکت «فان‌پلیت» در کی‌یف را که در آن پهپادهای برد بلند و متوسط تولید و نگهداری می‌شدند، هدف حمله قرار دادند.

بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، همچنین کارخانه رادیوسازی کی‌یف و شرکت «تریمن-اوکراینا» که قطعات مورد نیاز پهپادهای شناسایی و تهاجمی، از جمله پهپادهای برد بلند را تولید می‌کنند، هدف حمله قرار گرفتند.

علاوه بر این، نظامیان روسیه پست برق 330 کیلو ولت «نووکی‌یفسکایا» را در حومه شهر کی‌یف هدف قرار دادند که برق مورد نیاز شرکت‌های مجتمع صنایع نظامی اوکراین در پایتخت را تأمین می‌کرد.

ادامه حملات به بنادر و کشتی‌ها در منطقه اودسا

یکی دیگر از محورهای حملات گسترده ارتش روسیه، منطقه اودسا بود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور تأسیسات زیرساخت‌های بندری و کشتی‌هایی را هدف قرار دادند که در راستای تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفتند. نام بنادر، تعداد کشتی‌های هدف قرارگرفته و نوع محموله‌های آنها هنوز مشخص نشده است.

ارتش روسیه پیش از این در طول شب 14 اکتبر نیز حمله گسترده‌ای به تأسیسات زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات در کی‌یف و مناطق کی‌یف و خارکف انجام داده بودند که در مجموع هشت تأسیسات بزرگ راهبردی اوکراین خبر داد. پس از این حمله، در شماری از مناطق کی‌یف قطع اضطراری برق اعمال شد.

نیروهای مسلح روسیه در طول شب‌های 22 و 26 اکتبر نیز حملات گسترده‌ای به شرکت‌های اوکراینی مرتبط با تولید موشک‌های کروز و پهپادهای برد بلند و متوسط انجام دادند که در نتیجه آنها تأسیسات صنایع هواپیماسازی، پست‌های برق، انبارهای نگهداری پهپاد و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کی‌یف و مناطق خارکف و خملنیتسکی هدف قرار گرفته بودند.

ادامه حملات پهپادی گسترده اوکراین به مسکو

خبرگزاری «نووستی» با بررسی اطلاعات منتشره از سوی سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، گزارش داد که نیروهای نظامی اوکراین در طول شب گذشته یکی از گسترده‌ترین تلاش‌ها برای حمله پهپادی به پایتخت روسیه در سال جاری را انجام دادند.

شهردار مسکو صبح امروز اعلام کرد که از شامگاه روز گذشته تا صبح جمعه، 862 پهپاد به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند. نیروهای پدافند هوایی روسیه بخش عمده این پهپادها را در فاصله‌های دور از پایتخت خنثی کردند و 170 پهپاد دیگر را هنگام نزدیک شدن به مسکو منهدم کردند.

در جریان این حملات، در فرودگاه شرمتیووا مسکو نیز صدها مسافر به دلیل اعمال محدودیت‌های پروازی در انتظار پرواز خود بودند. بر اساس اطلاعات اولیه، حدود 75 پرواز در این فرودگاه با تأخیر مواجه شدند.

حمله گسترده قبلی پهپادها به مسکو یک شب قبل 29 اکتبر انجام شد که در جریان آن 613 پهپاد در حال پرواز به سمت این شهر سرنگون شدند.

وزارت دفاع روسیه صبح جمعه یادآور شد که در مجموع نیروهای در حالت آماده باش رزمی پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته یک‌هزار و 43 پهپاد مهاجم اوکراینی را در آسمان مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند.

تلاش کی‌یف برای ناامن کردن مسکو در زمان نشست سران روسیه-آفریقا

در این رابطه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز گذشته در واکنش به گستردگی حملات پهپادی اوکراین به شهر مسکو، تلاش کی‌یف برای هدف قرار دادن مسکو با پهپادها در روزهای برگزاری نشست سران روسیه و آفریقا را اقدامی عجیب توصیف کرد.

او یادآور شد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در دفع حملات اوکراین به مسکو عملکرد مؤثری دارند و افزود: «تلاش‌های طرف اوکراینی برای ناامن کردن پایتخت روسیه در زمانی که این شهر میزبان مهمانان خارجی است، بار دیگر بر ضرورت ادامه عملیات ویژه نظامی تأکید می‌کند.»

منبع: نووستی