به گزارش تابناک ،حجت الاسلام والمسلمین، محمدجواد حاح علی اکبری، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته (جمعه ۸ آبان ماه) ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: در مباحث پیشین، نقش زیست عفیفانه در عرصه حیات فردی مورد بررسی قرار گرفت و توضیح داده شد که عفت، زیرساخت، بنیان و اساس تعالی شخصیت انسان در مسیر تکامل ایمانی است.

عفت؛ زیربنای تعالی شخصیت انسان

وی در ادامه اظهار کرد: هنگامی که انسان بتواند خواهش‌های نفسانی و امیال حیوانی خود را مدیریت و مهار کند، زمینه دستیابی به سایر ارزش‌های انسانی و الهی و فضیلت‌های اخلاقی برای او فراهم می‌شود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به تلاش‌های شیطانی برای آلوده‌سازی انسان‌ها و از بین بردن فضیلت‌های اخلاقی تصریح کرد: علت طراحی‌های شیطانی از آغاز آفرینش تاکنون برای آلوده‌سازی افراد، زمین زدن آن‌ها و سوزاندن فضیلت‌ها در وجودشان نیز از همین مسئله قابل درک است.

زیست عفیفانه؛ عامل تحکیم خانواده

وی با اشاره به دومین محور مباحث مربوط به زیست عفیفانه، یعنی نقش آن در ساخت، تحکیم و تعالی خانواده، گفت: خانواده سلول اصلی جامعه و پرورشگاه فرزندان آدم است و اسلام عزیز اهتمام ویژه‌ای به حفظ و تقویت این نهاد دارد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه در نقطه مقابل این رویکرد، جنگی تمام‌عیار علیه خانواده در جریان است، اظهار کرد: سلاح این جنگ خانمان‌برانداز، ترویج بی‌عفتی و بی‌بندوباری است؛ موضوعی که پیش‌تر به تفصیل درباره آن صحبت شد.

نقش زیست عفیفانه در ساخت جامعه مطلوب اسلامی

حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به سومین محور بحث درباره زیست عفیفانه خاطرنشان کرد: اکنون نوبت به بررسی نقش زیست عفیفانه در مناسبات اجتماعی، زندگی اجتماعی و ساخت جامعه مطلوب اسلام رسیده است که امیدواریم با توفیق الهی بتوانیم در ادامه به این موضوع بپردازیم.

منبع: ایسنا