شهدای کودک کردستان ۳۰۶ نفر هستند + فیلم

«حمیدرضا گوهری» مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای کودک روز سه‌شنبه و در چارچوب برنامه‌های کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان، اظهار کرد: این اجلاسیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره کودکانی برگزار می‌شود که در جریان حوادث و جنگ‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه کردستان ۳۰۶ شهید کودک تا سن هفت سال دارد، افزود: این آمار از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون را شامل می‌شود و لازم است یاد و نام این کودکان در فضای عمومی جامعه ماندگار شود.

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گوهری با طرح پیشنهادی برای نام‌گذاری یکی از میادین شهر سنندج به نام شهدای کودک استان، تصریح کرد: همان‌طور که برای ۱۶۸ کودک شهید میناب باید یادمانی درخور در نظر گرفته شود، شایسته است یکی از میادین یا پارک‌های سنندج نیز به نام ۳۰۶ شهید کودک کردستان نام‌گذاری شود.

گرامیداشت یاد کودکان شهید میناب و غزه در اجلاسیه کردستان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به ابعاد فراملی مظلومیت کودکان در جنگ‌ها، گفت: در این اجلاسیه یاد و خاطره کودکان شهید میناب، به‌ویژه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه، و همچنین بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ کودک شهید غزه گرامی داشته خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه کودکان در هر نقطه از جهان شایسته زندگی و برخورداری از امنیت هستند، افزود: تلاش داریم با پرداختن به مظلومیت کودکان قربانی جنگ، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کودکان را به افکار عمومی نشان دهیم.

گوهری همچنین به شهادت کودکان در جریان جنگ‌های اخیر در استان کردستان اشاره کرد و گفت: شهید بازرگان، کودک خردسال مریوانی که در حدود سه‌سالگی به همراه پدر و مادر خود مقابل منزلشان به شهادت رسید، از جمله شهدایی است که در این اجلاسیه به‌صورت ویژه به یاد و خاطره او پرداخته خواهد شد.

وی از دعوت خانواده شهدای کودک، از جمله خانواده شهیده مفاخری و خانواده شهدای مدرسه میناب، برای حضور در این مراسم خبر داد.

روایت شهادت کودکان با زبان هنر و نقاشی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با اشاره به دشواری انتقال خاطرات شهدای خردسال به نسل امروز، اظهار کرد: بسیاری از این کودکان فرصت نکردند کودکی کنند، خاطره‌ای از خود به یادگار بگذارند یا دل‌نوشته‌ای داشته باشند؛ چراکه دشمن فرصت زندگی را از آنان گرفت.

وی ادامه داد: برای آشنایی کودکان و نوجوانان با شهدای خردسال، تلاش کردیم تصاویر این شهدا را به طرح‌های نقاشی تبدیل کنیم تا کودکان با رنگ‌آمیزی این تصاویر، ضمن آشنایی با چهره شهدا، با زندگی و مظلومیت آنان نیز ارتباط برقرار کنند.

گوهری با بیان اینکه رویکرد اصلی اجلاسیه استفاده از ظرفیت هنر و نمایش است، افزود: برخلاف شیوه‌های معمول برگزاری برخی اجلاسیه‌ها، تلاش کرده‌ایم این مراسم را با مشارکت مستقیم کودکان و نوجوانان و در قالب یک کار نمایشی برگزار کنیم تا مظلومیت شهدای کودک کردستان، میناب و غزه با زبان هنر به تصویر کشیده شود.

وی همچنین از رایزنی با شهرداری مریوان برای طراحی و ساخت تندیس یکی از شهدای شاخص کودک این شهرستان خبر داد و گفت: امیدواریم در سنندج نیز با همکاری مدیریت شهری، یکی از میادین یا پارک‌های شهر به نام ۳۰۶ شهید کودک استان نام‌گذاری شود.

کودکان با دست‌سازه‌های خود به استقبال اجلاسیه می‌روند

گوهری با اشاره به برنامه‌های مشارکتی کانون برای ماندگاری دستاوردهای این اجلاسیه، بیان کرد: از کودکان خواسته‌ایم با ساخت دست‌سازه‌های فرهنگی، از جمله دل‌نوشته، پیام‌های کوتاه و وسایلی با نماد پرچم ایران، در برگزاری این مراسم مشارکت کنند.

وی افزود: قرار است این آثار به مسئولان، کودکان شرکت‌کننده و خانواده‌های شهدا اهدا شود تا بخشی از این اجلاسیه به دست و اندیشه خود کودکان شکل بگیرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان از برگزاری مسابقات استانی نقاشی و شعر با موضوع شهدای کودک نیز خبر داد و گفت: آثار دانش‌آموزان در قالب مسابقه و نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

قصه‌گویی و کتاب‌خوانی؛ راهی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل آینده

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی کودکان و نوجوانان در روایتگری و زنده نگه داشتن یاد شهدا، گفت: کانون پرورش فکری از ظرفیت‌هایی همچون کتاب‌خوانی، قصه‌گویی و باشگاه‌های ادبی سیمرغ و قاف برای آشنایی نسل جدید با زندگی شهدا استفاده می‌کند.

گوهری با اشاره به انتشار کتاب‌هایی درباره زندگی شهدای نوجوان، اظهار کرد: شهید یدالله محمدی، معروف به فهمیده کردستان، که با دست‌کاری شناسنامه خود توانست راهی جبهه شود و در سنین نوجوانی به شهادت رسید، از جمله شخصیت‌هایی است که باید با زبان قصه و ادبیات به کودکان معرفی شود.

وی همچنین به ماجرای ۱۲ شهید نوجوان بیجار اشاره کرد و افزود: باید تلاش کنیم رشادت‌ها و فداکاری‌های نوجوانان شهید را از طریق کتاب، قصه و فعالیت‌های ادبی به نسل آینده منتقل کنیم تا کودکان امروز با هم‌سن‌وسالان شهید خود و حماسه‌هایی که آفریدند، بیشتر آشنا شوند.

مقاومت و ایستادگی؛ پیام شهدای کودک برای نسل امروز

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در پایان، مهم‌ترین پیام شهدای کودک برای نسل امروز را ایستادگی، مقاومت و دفاع از میهن دانست و گفت: کودکان باید بدانند که ملت ایران آغازگر جنگ و تجاوز به کشورهای دیگر نیست، بلکه در برابر تهدید و تجاوز از سرزمین خود دفاع می‌کند.

گوهری تأکید کرد: وظیفه ما این است که با استفاده از زبان هنر، ادبیات، قصه‌گویی و فعالیت‌های فرهنگی، اجازه ندهیم یاد و نام شهدای کودک به فراموشی سپرده شود و نسل آینده با ارزش‌های ایثار، فداکاری و وطن‌دوستی آشنا شود.