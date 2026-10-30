اروپا باید رویکردهای خود را در قبال آمریکا بازنگری کند

به گزارش تابناک؛ فریدریش مرتس در آخرین مقصد سفر یک‌هفته‌ای خود به ژاپن و سنگاپور تصریح کرد شرکای تجاری مهم آسیایی نگران هستند ابتکار اتحادیه اروپا با عنوان «ساخت اروپا» به شکل تازه‌ای از حمایت‌گرایی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: این نگرانی وجود دارد که با موج جدیدی از حمایت‌گرایی اروپایی روبه‌رو شویم و اروپا خود را به روی کشورهای دیگر ببندد.

مرتس گفت در هر سه مقصد سفر خود نگرانی‌های مشابهی درباره طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا موسوم به «قانون شتاب‌دهنده صنعتی» شنیده است؛ طرحی که با هدف تقویت پایه صنعتی این اتحادیه و تشویق تولید و تامین مواد و قطعات در داخل اروپا تدوین شده است.

این پیشنهاد بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی است؛ رقبایی که با مقررات سخت‌گیرانه و هزینه‌های بالای انرژی در اروپا مواجه نیستند.

کاهش وابستگی به چین نیز از دیگر اهداف این سیاست اعلام شده است.

با این حال، برنامه‌های یادشده نگرانی کشورهای خارج از اروپا را درباره احتمال ایجاد موانع تجاری جدید افزایش داده است. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا هنوز باید درباره متن نهایی این طرح به توافق برسند و انتظار می‌رود تصویب آن سال آینده انجام شود.

صدراعظم آلمان با تاکید بر اینکه این نگرانی‌ها را جدی می‌گیرد، گفت: این مسائل را نه فقط به برلین، بلکه به بروکسل منتقل خواهم کرد و حتماً این موضوع را مطرح می‌کنم که نگرانی‌ها در اینجا با صراحت و جدیت بیان شده‌اند.

وی افزود: محصولات آلمانی و اروپایی تنها در صورتی می‌توانند در بازارهای آسیایی موفق باشند که اتحادیه اروپا به تجارت آزاد و تعامل با دیگر کشورها پایبند بماند.

مرتس در جریان این سفر، تقویت همکاری میان قدرت‌های متوسط همسو را با هدف ایجاد موازنه در برابر سیاست‌ های تجاری و اقتصادی آمریکا و چین دنبال کرد.

وی گفت: واقعیت این است که آمریکا در حال تغییر سیاست خارجی و سیاست اقتصادی خارجی و بازتعریف منافع خود است و ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم.

صدراعظم آلمان افزود: این ضرورت در حوزه سیاست دفاعی نیز صدق می‌کند و بر همین اساس، برلین در پی گسترش همکاری‌های امنیتی با شرکای منطقه‌ای خود است.

منبع: رویترز