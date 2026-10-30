قیمت کوییک از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان گذشت؛ خودروی اقتصادی برای چه کسی مانده است؟

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، اگر کسی چند سال قبل برای خرید یک خودروی اقتصادی سراغ سایپا می‌رفت، انتظار داشت با حذف بخشی از امکانات و پذیرفتن کیفیتی نه‌چندان دلچسب، دست‌کم هزینه کمتری برای خرید بپردازد. حالا اما قیمت‌هایی که از بازار خودرو منتشر می‌شود، تصویر دیگری دارد؛ کوییک S در فهرست قیمت روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قیمت خورده و برای ساینا S نیز رقمی بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان گزارش شده است. این‌ها خودروهایی هستند که قرار بود در بخش ارزان‌تر بازار حضور داشته باشند، اما قیمتشان از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و فاصله زیادی با درآمد بسیاری از خانوارها پیدا کرده است.

بر اساس جدول‌های منتشرشده در بازار، قیمت کوییک S از ابتدای آبان تا روز هشتم این ماه حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته است. همان جدول برای این خودرو قیمت کارخانه‌ای یک میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را ثبت کرده؛ یعنی اختلاف نرخ بازار و کارخانه به حدود ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. این اختلاف به معنای سود قطعی فروشنده یا قیمت نهایی هر معامله نیست، اما شکاف میان رقمی که در فهرست رسمی شرکت دیده می‌شود و مبلغی که خریدار برای تهیه خودرو در بازار باید کنار بگذارد، به‌خوبی قابل مشاهده است.

ماجرا فقط به کوییک محدود نمی‌شود. در همان فهرست، کوییک RS حدود یک میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان و کوییک GX حدود یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. اطلس G نیز به حدود دو میلیارد و ۵۵ میلیون تومان رسیده و برای شاهین اتوماتیک G رقم سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان گزارش شده است. در خانواده ساینا هم قیمت ساینا S در محدوده یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان قرار دارد. این اعداد، برآوردهای منتشرشده از قیمت بازار هستند و ممکن است با قیمت معامله‌شده برای خودرویی با سال ساخت، کارکرد، رنگ و شرایط فروش متفاوت، اختلاف داشته باشند.

اختلاف کارخانه و بازار؛ پولی که خریدار باید بیشتر بپردازد

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قیمت کارخانه‌ای کوییک S در جدول منتشرشده یک میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ در همان فهرست، قیمت بازار یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان درج شده است. محاسبه ساده این دو عدد، فاصله‌ای نزدیک به ۶۸۸ میلیون تومان را نشان می‌دهد. چنین فاصله‌ای فقط یک عدد در جدول نیست؛ برای خریدار به معنای آن است که حتی اگر توان پرداخت قیمت اعلامی کارخانه را داشته باشد، دسترسی به خودرو با همان قیمت مسئله جداگانه‌ای است. البته خرید از کارخانه تابع شرایط فروش، ظرفیت عرضه، زمان تحویل و ضوابط ثبت‌نام است و همه متقاضیان نمی‌توانند هر زمان که بخواهند خودرو را با نرخ کارخانه تهیه کنند.

این فاصله در مدل‌های دیگر سایپا هم دیده می‌شود. برای ساینا S، قیمت کارخانه در جدول ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار حدود یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان درج شده است؛ اختلاف دو رقم حدود ۷۵۹ میلیون تومان می‌شود. برای اطلس G نیز قیمت بازار دو میلیارد و ۵۵ میلیون تومان در برابر نرخ کارخانه یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان ثبت شده است. بنابراین مسئله تنها افزایش قیمت یک مدل خاص نیست؛ در چند محصول پرتقاضای سایپا، فاصله قابل توجهی میان نرخ کارخانه و برآورد بازار وجود دارد.

البته نمی‌توان از روی این ارقام نتیجه گرفت که تمام خودروها دقیقاً با قیمت‌های درج‌شده معامله می‌شوند. فهرست‌های قیمت بازار معمولاً تصویری از قیمت‌های اعلامی و برآوردشده در یک مقطع زمانی ارائه می‌کنند؛ قیمت قطعی معامله به وضعیت خودرو، سال تولید، میزان کارکرد، رنگ، بیمه، مهلت تحویل و توافق خریدار و فروشنده وابسته است. در روزهای کم‌معامله نیز ممکن است قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها بیشتر از آن چیزی باشند که خریدار حاضر است بپردازد. برای سنجش دقیق بازار، آمار معاملات قطعی و حجم خریدوفروش نیز لازم است؛ اطلاعاتی که در جدول‌های روزانه قیمت معمولاً به‌صورت کامل منتشر نمی‌شود.

این تفاوت اهمیت دارد، چون افزایش قیمت در فهرست‌ها لزوماً به معنای رونق بازار نیست. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر از ادامه افزایش نرخ خودروهای داخلی در کنار رکود معاملات سخن گفته‌اند. چنین ترکیبی می‌تواند نشانه بازاری باشد که در آن فروشندگان حاضر نیستند به‌راحتی از قیمت‌های مورد انتظار خود عقب‌نشینی کنند، اما خریداران نیز به‌دلیل محدودیت قدرت خرید یا انتظار برای روشن‌تر شدن شرایط، معامله را به تعویق می‌اندازند. بدون آمار رسمی حجم معاملات، نمی‌توان اندازه این رکود را دقیق تعیین کرد؛ با این حال، تفاوت میان رشد قیمت‌های اعلامی و قدرت واقعی خرید مردم، پرسشی جدی درباره وضعیت بازار ایجاد می‌کند.

خودروی اقتصادی دیگر به معنی خودروی ارزان نیست

عنوان «اقتصادی» در بازار خودرو ایران بیش از آنکه به قیمت قابل پرداخت برای خانوار اشاره کند، به جایگاه یک محصول در سبد خودروساز مربوط شده است. کوییک، ساینا و برخی نسخه‌های اطلس در مقایسه با خودروهای گران‌تر سایپا، گزینه‌های پایین‌تر این سبد به شمار می‌روند؛ اما وقتی قیمت یک کوییک از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عبور می‌کند، دیگر نمی‌توان صرفاً با مقایسه آن با شاهین یا خودروهای مونتاژی درباره اقتصادی بودنش قضاوت کرد. معیار واقعی برای مصرف‌کننده، نسبت قیمت خودرو به درآمد، هزینه نگهداری و امکان تأمین مالی خرید است.

برای خانواده‌ای که می‌خواهد نخستین خودرو را بخرد، اختلاف چندصد میلیون تومانی با نرخ کارخانه می‌تواند به معنای سال‌ها پس‌انداز بیشتر باشد. برای کسی که خودرو را ابزار کار می‌داند، قیمت بالاتر تنها هزینه اولیه نیست؛ بیمه، سوخت، سرویس، لاستیک، قطعات مصرفی و افت‌وخیز قیمت فروش مجدد هم در محاسبه هزینه مالکیت قرار می‌گیرند. حتی اگر خودرو به‌دلیل شرایط بازار در کوتاه‌مدت گران‌تر شود، این افزایش لزوماً به معنای بهتر شدن کیفیت یا کاهش هزینه استفاده از آن نیست.

در چنین بازاری، خریدار با انتخاب ساده‌ای میان خودروی ارزان و گران روبه‌رو نیست؛ گاهی باید میان خرید خودرویی قدیمی‌تر با سابقه فنی روشن، محصولی صفرکیلومتر با قیمت بالاتر یا عقب انداختن خرید تصمیم بگیرد. بازار دست‌دوم نیز از این تغییرات جدا نیست. وقتی قیمت خودروهای صفر افزایش پیدا می‌کند، قیمت پیشنهادی خودروهای کارکرده هم می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد؛ هرچند میزان این اثر به مدل، سال ساخت، وضعیت فنی و تقاضای هر خودرو بستگی دارد.

افزایش قیمت ساینا S نیز از همین زاویه قابل توجه است. در برخی گزارش‌های روزانه، رشد قابل ملاحظه‌ای برای قیمت این مدل طی یک ماه گذشته ذکر شده است؛ اما برای اعلام رقم دقیق افزایش ماهانه باید قیمت ثبت‌شده در ابتدای دوره و قیمت روز با منبع و روش یکسان مقایسه شود. اختلاف میان فهرست‌های منتشرشده در رسانه‌های مختلف و تفاوت زمان ثبت نرخ‌ها می‌تواند نتیجه مقایسه را تغییر دهد. آنچه در فهرست روز ۸ آبان دیده می‌شود، قرار گرفتن قیمت بازار ساینا S در محدوده یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان است؛ رقمی که به‌خودی‌خود برای سنجش فشار هزینه خرید خودرو کافی است، بی‌آنکه به آمار تأییدنشده نیاز باشد.

گزارش‌های بازار، انتظارات تورمی و نوسان نرخ ارز را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت خودرو معرفی می‌کنند. این عوامل می‌توانند بر انتظارات فروشندگان، هزینه جایگزینی خودرو و تصمیم خریدار اثر بگذارند؛ با این حال، نسبت دادن تمام تغییرات قیمت به یک عامل، بدون بررسی داده‌های هم‌زمان، تصویر دقیقی از بازار ارائه نمی‌کند. قیمت خودروهای داخلی علاوه بر شرایط عمومی اقتصاد، از میزان عرضه، برنامه فروش خودروسازان، هزینه تولید، دسترسی به قطعات، سیاست‌های قیمت‌گذاری و شرایط معاملات نیز تأثیر می‌پذیرد.

در بازاری که قیمت‌های اعلامی بالا می‌روند، اما توان خرید هم‌پای آن رشد نمی‌کند، ممکن است فروشنده خودرو را با انتظار قیمت بالاتر نگه دارد و خریدار نیز خرید را به زمان دیگری موکول کند. حاصل این وضعیت می‌تواند کاهش تعداد معاملات در کنار مقاومت قیمت‌ها در برابر افت باشد. البته برای اثبات این روند در مقیاس کل بازار، داده‌های منظم و قابل مقایسه از تعداد معاملات و قیمت نهایی فروش ضروری است؛ صرف مشاهده چند آگهی گران‌تر برای نتیجه‌گیری درباره کل بازار کافی نیست.

برای خودروسازان نیز این وضعیت پرسش مهمی ایجاد می‌کند. اگر خودروهای اقتصادی قرار است بخشی از تقاضای عمومی را پوشش دهند، باید روشن باشد چه تعداد خودرو با چه شرایطی به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و فاصله قیمت کارخانه و بازار تا چه اندازه به محدودیت دسترسی مربوط است. اعلام قیمت کارخانه به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش امکان خرید باشد؛ همان‌طور که قیمت بازار بدون آمار معاملات قطعی، تصویر کاملی از توان پرداخت مردم نمی‌دهد.

کوییک S در فهرست ۸ آبان با قیمت بازار یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان ثبت شده و ساینا S نیز در همان محدوده بالای یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قرار گرفته است. این دو عدد از یک واقعیت ساده حکایت دارند: محصولاتی که زمانی در پایین‌ترین رده قیمتی بازار خودرو قرار می‌گرفتند، دیگر برای بسیاری از متقاضیان خرید آسانی نیستند. مسئله فقط این نیست که یک خودرو در چند روز چند میلیون تومان گران شده؛ مسئله این است که فاصله میان هزینه خرید خودرو و توان مالی خانوار تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند، بی‌آنکه بخش بزرگی از متقاضیان به تماشاگر بازار تبدیل شوند.