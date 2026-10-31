به گزارش تابناک؛ تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، با ابراز نگرانی از افزایش مشارکت دموکرات‌ها گفت: من عمیقا و عمیقا نگران هستم. چیزی که در سراسر کشور می‌بینیم، مشارکت گسترده دموکرات‌ها است.

وی هشدار داد: اگر انتخابات امروز تمام می‌شد و فقط آرای اولیه‌ای که تاکنون داده شده بود شمرده می‌شد، جمهوری‌خواهان به‌شدت شکست می‌خوردند. رقابت نزدیک نبود. ما هم مجلس نمایندگان و هم سنا را از دست می‌دادیم. حمام خون به پا می‌شد.

کروز همچنین درباره وضعیت تگزاس هشدار داد: «ما ممکن است تگزاس را از دست بدهیم. بگذارید تکرار کنم؛ ما ممکن است تگزاس را از دست بدهیم.»

منبع: جماران