مطهری: مخالفان مذاکره راهکار ارایه دهند

به گزارش تابناک؛ علی مطهری درباره اینکه شهید لاریجانی، به‌ویژه در ماه‌های پایانی زندگی خود، تلاش زیادی می‌کرد تا وحدت و انسجام در داخل کشور حفظ شود با این حال، در موضوع مذاکرات و مسائل دیگر شاهد بودیم که گروهی همواره بر طبل مخالفت می‌کوبند و در هر مسئله‌ای مخالف هستند پرسش اصلی اینجاست در شرایطی که سایه جنگ همچنان بر سر کشور است برای حفظ انسجام چه وظیفه‌ای داریم، گفت: افرادی که مذاکره را مردود می‌دانند، به مصالح و منافع کشور توجه ندارند. اگر مذاکره را قبول ندارند، باید مشخص کنند چه راهکار و راه حلی را پیشنهاد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه افرادی از بیرون گود صرفاً بگویند این کار را انجام دهید و آن کار را انجام ندهید، رویکرد درستی نیست و باید برای دیدگاه‌های خود استدلال داشته باشند.

نایب‌رئیس مجلس دهم با بیان اینکه کشور در کنار آمادگی برای جنگ، مسیر مذاکره را هم باز گذاشته است، تصریح کرد: ما ضمن اینکه برای جنگ آماده هستیم، راه مذاکره را هم باز گذاشته‌ایم؛ زیرا مردم ما اکنون تحت فشار هستند. مقامات کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که ضمن وارد کردن فشار کافی به دشمن، شروطی را هم تعیین کرده‌ و اعلام کرده‌اند تا زمانی که این شروط اجرا نشود، وارد بحث هسته‌ای نخواهیم شد، این موضع، عادلانه و درست است.

مطهری ادامه داد: کسانی که به‌طور کلی با مذاکره مخالفت می‌کنند، در واقع منافع و مصالح کشور را قربانی می‌کنند.

وی گفت: ما باید از فضای بین‌المللی استفاده کنیم. شرایط دنیا تا حد زیادی به نفع ایران و به ضرر آمریکاست و نابسامانی‌هایی هم در داخل آمریکا ایجاد شده است؛ بنابراین باید این شرایط را مدیریت کنیم و امیدوار باشیم که بتوانیم از این وضعیت به‌صورت شرافتمندانه خارج شویم.

وی در پاسخ به اینکه شهید لاریجانی قبل از شهادت چه نظری درباره بحث مذاکره داشتند و صلاح کشور را در چه چیزی می‌دیدند، گفت: در آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتم، جمله‌ای بیان کردند که نشان می‌داد معتقدند حتی در شرایط جنگ هم باید مذاکره کنیم. از نظر ایشان، مذاکره در زمان جنگ می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد و خودشان هم همین رویکرد را دنبال می‌کردند.

مطهری در پایان تأکید کرد: ما همواره باید برای هر دو حالت، یعنی جنگ و مذاکره، آمادگی داشته باشیم.

منبع: ایلنا