قیمت طلا و سکه امروز 9 آبان/ ۷.۵ میلیون تومان ریزش در یک روز !

قیمت طلا و سکه امروز شاهد یک چرخش مهم در روند قیمت‌ها بود ؛ به طوری که برخلاف روزهای گذشته که بازار دچار سردرگمی بود، امروز با یک روند ریزشی جدید روبرو هستیم ؛ بازار سکه همچنان در مسیر نزولی و اصلاحی قرار دارد که احتمالا نشان دهنده این است که بازار سکه همچنان در حال تخلیه حباب خود است و از روند جهانی طلا فاصله گرفته است.

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز به ۲۵,۵۲۱,۰۰۰ تومان رسید و کاهش ۳۵۹,۰۰۰تومانی را تجربه کرد همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۶,۷۸۵,۰۰۰ تومان بود درحالیکه امروز به ۲۶۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان رسید و ریزش ۴,۸۳۵,۰۰۰ تومانی داشت .

ازسویی دیگر ، قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته ۲۵۷,۵۸۵,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۵۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان رسید که کاهش ۷,۵۵۵,۰۰۰ تومانی داشت. همچنین قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰تومان رسید که ریزش ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانی داشت. قیمت ربع سکه روز گذشته ۷۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به۷۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان رسید و کاهش ۸۵۰,۰۰۰تومانی را ثبت کرد . همچنین قیمت اونس جهانی روز گذشته ۳,۹۹۱بود و امروز به ۳,۸۷۶دلار رسید که کاهش کاهش ۱۱۵ دلاری داشت.

چرا سکه سقوط کرد اما طلا نوسان داشت؟

اما بزرگ‌ترین اتفاق امروز، ریزش سنگین سکه‌های امامی و بهار آزادی است به طوری که سکه بهار آزادی با سقوط بیش از ۷.۵ میلیون تومان نشان داد که فشار فروش در این سکه بالا گرفته است .

قیمت سکه در روزهای گذشته که بالاتر از ارزش واقعی بود اکنون به سمت اصلاح قیمتی برای رسیدن به تعادل رفته است که برخلاف روند صعودی در روزهای گذشته، امروز اونس جهانی با کاهش ۱۱۵ دلاری به محدوده ۳۸۷۶ دلار رسیده است که این افت در بازار جهانی، باعث شد تا طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی نیز با کاهش ۳۵۹ هزار تومانی روبرو شود.

اما بازار داخلی امروز بیش از هر چیز تحت تأثیر قیمت جهانی طلا قرار گرفته است و از اثرات نوسانات دلار فاصله گرفته است بنابراین ریزش همگانی در تمام انواع سکه حاکی از این است که بازار در حالت نزولی قرار گرفته است و خریداران تمایل چندانی به ورود در این قیمت‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند منتظر کف قیمتی بمانند.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

اما خریداران باید دقت کنند اگر اونس جهانی طلا نتواند حمایت‌های مهم خود را حفظ کند و به زیر ۳۸۰۰ دلار سقوط کند، احتمالا ریزش در بازار سکه نیز ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها تا رسیدن به یک کف قیمتی جدید سقوط خواهند کرد که لازم است خریداران باید با صبر و حوصله منتظر بمانند.

اما اگر اونس طلا بتواند از محدوده ۳۸۷۰ دلار عبور کند و دوباره به سمت حمایت‌های ۴۰۰۰ دلار حرکت کند، روند نزولی سکه متوقف می شود و احتمالا شاهد یک بازگشت سریع قیمت‌ها به سمت بالا خواهیم بود.

اما وضعیت اکنون بازار بیشتر شبیه به یک وضعیت انتظار و اصلاح است و بهتر است تا زمانی که روند نزولی سکه متوقف نشده و قیمت‌ها به یک سطح پایدار نرسیده است، از خرید‌های هیجانی و عجولانه پرهیز شود.