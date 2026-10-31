خروج ۵ همت پول از معاملات بورس/ ۷۰ درصد نمادها منفی شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار سرمایه نخستین روز هفته را با یک روند نزولی آغاز کرد. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز شنبه، ۹ آبان ۱۴۰۵، بیش از ۱۲۸ هزار واحد کاهش داشت و به سطح ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار واحدی رسید.

بازدهی منفی ۱.۶۲ درصدی شاخص کل بورس در حالی امروز به ثبت رسید که روند هفته گذشته بورس نیز نشان‌دهنده بازدهی منفی ۲.۵ درصدی شاخص کل بود. با این حال، با وجود افت امروز، بازدهی ماهانه شاخص روی رقم ۰.۹ درصد قرار گرفت.

چند درصد بازار منفی بود؟

بررسی تابلوی معاملات نشان می‌دهد که روند نزولی بازار فراگیر بوده است؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت وزنی-ارزشی با افت بیش از ۲۱ هزار واحدی به سطح ۱ میلیون و ۲۹۳ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش بیش از ۱۲ هزار واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار واحدی ایستاد. در همین راستا، در پایان بازار امروز، ۷۰ درصد نمادها معادل ۶۶۵ نماد منفی بودند و فقط ۲۸۷ نماد توانستند بازدهی مثبتی ثبت کنند.

نمادهای تاثیرگذار بر روند نزولی شاخص

امروز نمادهای «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «تابان»، «شستا» و «تاپیکو» بیشترین تاثیر را بر روند نزولی شاخص کل گذاختند. از طرفی، نمادهای «زشک»، «فساپ»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت» و «تابان» در میان پرتراکنش‌های بورس امروز دیده شدند.

ارزش دلاری بورس به کمتر از 100 میلیارد دلار رسید

در بخش دادوستدها، معامله‌گران بورسی بیش از یک میلیون و ۱۷ هزار نوبت معامله ثبت کردند که ارزش آن به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش کل بورس تهران نیز در پایان نهمین روز از آبان‌ماه به بیش از ۲۷ هزار همت معادل ۹۹.۹ میلیارد دلار شد. امروز ارزش سفارش‌های خرید در بورس به ۶.۷ همت و ارزش سفارش‌های فروش به ۷.۴ همت رسید.

خروج پنج همتی از بورس!

روز منفی بورس با خروج سنگین سرمایه همراه بود؛ به‌طوری‌که ۵ هزار میلیارد تومان پول از معاملات خرد بورس و حدود ۷۴۵ میلیارد تومان نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین خروج پول حقیقی مربوط به گروه‌های شیمیایی، صندوق درآمد ثابت، فلزات و نفتی بوده و نمادهای «فولاد»، «شپنا»، «تاپیکو» و «فکور» بیشترین خروج پول حقیقی را به نام خود ثبت کردند.

در سوی مقابل و با وجود جو منفی بازار، بیشترین ورود پول حقیقی مربوط به گروه‌های حمل‌ونقل، صندوق نقره، لاستیک و استخراج نفت بود؛ به‌طوری‌که نمادهای «پکرمان»، «شسپا»، «سیمکات» و «حکشتی» توانستند بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دهند تا مشخص شود سرمایه‌گذاران همچنان به‌صورت گزینشی در برخی صنایع فعال بودند.