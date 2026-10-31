پیام هشدارآمیز سرلشکر عبداللهی درباره زیرساخت‌های حیاتی

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر حفاظت از زیرساخت‌ها و دارایی‌های حیاتی، پدافند غیرعامل را ضرورتی برای کاهش آسیب‌پذیری در جنگ دانست.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۲۸
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پیام هشدارآمیز سرلشکر عبداللهی درباره زیرساخت‌های حیاتی

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح به‌مناسبت هفتۀ پدافند غیرعامل در پیامی نوشت: حفظ زیرساخت‌ها و دارایی‌های حیاتی، امنیت سایبری و استمرار مأموریت‌ها در شرایط جنگ و بحران، نقش بی‌بدیل دارد.

درس‌آموخته‌های جنگ‌های تحمیلی و ترکیبی آمریکایی صهیونی اخیر علیه ایران اسلامی نشان داد پیاده‌سازی الزامات پدافند غیرعامل در نیرو‌های مسلح، ضرورتی حیاتی و قطعی است.

هدف راهبردی، حصول اطمینان از کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء سطح آستانه تحمل، افزایش تاب‌آوری و تداوم کارکرد بخش‌های اصلی نیرو‌های مسلح است و این مهم در سایه پای‌بندی به پدافند غیرعامل قابل دستیابی خواهد بود.

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سرلشکر عبداللهیزیرساخت حیاتیپدافند غیرعامل
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