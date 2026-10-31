رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح به‌مناسبت هفتۀ پدافند غیرعامل در پیامی نوشت: حفظ زیرساخت‌ها و دارایی‌های حیاتی، امنیت سایبری و استمرار مأموریت‌ها در شرایط جنگ و بحران، نقش بی‌بدیل دارد.

درس‌آموخته‌های جنگ‌های تحمیلی و ترکیبی آمریکایی صهیونی اخیر علیه ایران اسلامی نشان داد پیاده‌سازی الزامات پدافند غیرعامل در نیرو‌های مسلح، ضرورتی حیاتی و قطعی است.

هدف راهبردی، حصول اطمینان از کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء سطح آستانه تحمل، افزایش تاب‌آوری و تداوم کارکرد بخش‌های اصلی نیرو‌های مسلح است و این مهم در سایه پای‌بندی به پدافند غیرعامل قابل دستیابی خواهد بود.