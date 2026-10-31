کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شانس به یزدانی رو کرد

به گزارش تابناک؛ مسابقات مرحله‌ نیمه‌نهایی چهار وزن پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر آستانه قزاقستان به پایان رسید. در این مرحله محمد نخودی با شکست حریفی از جمهوری آذربایجان به فینال رسید اما امیرحسین فیروزپور حریف ترنت هیدلای قهرمان جهان از آمریکا نشد و فردا باید برای کسب نشان برنز تلاش کند.

امیرمحمد یزدانی دیگر نماینده ایران است که فردا برای کسب نشان برنز تلاش خواهد کرد.

یزدانی ملی‌پوش وزن ۷۴ کیلوگرم ایران که پس از شکست مقابل اینالبک شریف از روسیه از صعود به جمع چهار نفر برتر این وزن بازمانده بود با فینالیست شدن کشتی‌گیر روسی، او نیز به مانند والی‌زاده به جدول شانس مجدد بازگشت.

یزدانی برای کسب نشان برنز در نخستین مبارزه خود به مصاف برنده دیدار جیمز گرین از آمریکا و نماینده برتر مبارزه ارمنستان و لهستان خواهد رفت.

در صورت پیروزی، یزدانی برای کسب مدال برنز مقابل سالکازانوف، دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی قرار می‌گیرد.