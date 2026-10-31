به گزارش تابناک؛ مداخله اسرائیل، میانجیگری کردهای عراق برای مذاکره به نمایندگی از گروههای تجزیه‌طلب ضد ایرانی را ناکام گداشت.

وی تأکید کرد مقامات کُرد عراق در تلاش بودند تجربه ترکیه با حزب کارگران کردستان را در عراق هم پیاده کنند. حزب کارگران کردستان ترکیه در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که ساختار سازمانی خود را منحل کرده و به چهار دهه درگیری مسلحانه با دولت ترکیه پایان می‌دهد.

به گزارش المیادین، رژیم صهیونیستی به گروههای تجزیه‌طلب وعده تداوم حمایت و ایجاد منطقه حائل را داد؛ مشروط به اینکه از این مذاکرات خارج شود.

توافق امنیتی تهران و بغداد برای خروج گروه‌های تجزیه‌طلب از اقلیم کردستان



محمدکاظم آل‌صادق، سفیر کشورمان در عراق اواخر مهر ماه گذشته خبر داد تهران و بغداد در چارچوب همکاری‌های امنیتی توافق کردند عناصر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب ایرانی را از منطقه کردستان عراق خارج کنند یا به ایران تحویل دهند. آل‌صادق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این توافق در نشست کمیته امنیتی مشترک دو کشور و با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق حاصل شد.

وی افزود: این توافق با هدف رسیدگی به وضعیت گروه‌های تروریستی مخالف انقلاب اسلامی و در چارچوب همکاری‌های امنیتی تهران و بغداد صورت گرفته است. این نشست با حضور «قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی عراق برگزار شد؛ هیئتی بلندپایه از ایران، اعضای کمیته عالی دولت فدرال عراق و نمایندگانی از دولت اقلیم کردستان نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: فارس