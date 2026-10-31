نیم‌ میلیون نفر در سراسر فرانسه تظاهرات کردند

روزنامه لیبراسیون اعلام کرد: نیم‌ میلیون معترض در سراسر فرانسه از جمله ۲۰۰ هزار نفر در پاریس در اعتراضات مردمی امروز شرکت کردند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۷۴
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نیم‌ میلیون نفر در سراسر فرانسه تظاهرات کردند

به گزارش تابناک، روزنامه لیبراسیون فرانسه اعلام کرد: نیم‌ میلیون معترض در سراسر کشور فرانسه از جمله ۲۰۰ هزار نفر در پاریس در اعتراضات مردمی امروز این کشور علیه مشکلات معیشتی و آموزشی تظاهرات کردند.

لیبراسیون تأکید کرد: در سطح کشور، وزارت کشور شمار معترضان را ۳۲۰ هزار نفر اعلام کرد که نسبت به ۴۱۰ هزار نفر هفته پیش، کاهش نشان می‌دهد. این در حالیست که ائتلاف جوانان وابسته به اتحادیه‌ ها برآورد کرد که نزدیک به نیم‌ میلیون نفر به خیابان‌ها آمده بودند که ۲۰۰ هزار نفر از آنان در پاریس حضور داشتند.

این روزنامه اضافه کرد: در چندین شهر درگیری‌ های پراکنده‌ ای رخ داد.

این در حالیست که وزارت کشور فرانسه پیشتر تأکید کرده بود ۷۰ هزار نیروی انتظامی در خیابان‌ ها مستقر شدند و راهپیمایی‌ های اعتراضی از مراکز شهرها دور نگه داشته شده اند.

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