همراه شدن ترامپ در جنگ اسرائیل علیه ایران تاثیر بسیار زیادی در شکست او داشت/ احتمالاً «پیت هگست» استیضاح می شود

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا و پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا، نشانه‌ای معنادار از تغییر فضای سیاسی و افزایش نارضایتی عمومی از دولت دونالد ترامپ است.



فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، پیامدهای جنگ با ایران و انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ، از جمله عواملی هستند که در این تحول سیاسی نقش داشته‌اند.



این شکست نه‌تنها موقعیت ترامپ را در کنگره تضعیف می‌کند، بلکه پرسش‌های مهمی درباره آینده سیاست‌های جنگی آمریکا، احتمال استیضاح مقامات دولت و چشم‌انداز انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مطرح می‌سازد.



در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک مصاحبه‌ای با پروفسور «چارلز تالیافرو» عضو انجمن فیلسوفان آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.



چارلز تالیافرو فیلسوف آمریکایی متخصص در فلسفه دین، الهیات فلسفی و زیبایی‌شناسی دین است. او استاد بازنشسته فلسفه و استاد ممتاز بازنشسته کرسی اسکار و گرترود بو اووربی در کالج سنت اولاف در ایالت مینه‌سوتای آمریکا است. تالیافرو دارای مدرک کارشناسی از کالج گادارد، کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه رود آیلند، کارشناسی ارشد مطالعات الهیاتی از مدرسه الهیات هاروارد و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه از دانشگاه براون است. وی بیش از ۳۵ کتاب را تألیف، تألیف مشترک یا ویراستاری کرده و از آثار برجسته او می‌توان به آگاهی و ذهن خدا، شواهد و ایمان: فلسفه و دین از قرن هفدهم به بعد، تاریخ مختصر روح، تصویر در ذهن و فلسفه مسیحی و مسئله خدا اشاره کرد. او عضو مرکز مطالعات افلاطون‌گرایی دانشگاه کمبریج و سردبیر ارشد مجله علمی Open Theology است و در هیئت‌های تحریریه چندین نشریه معتبر فلسفی و دینی عضویت دارد. تالیافرو در دانشگاه‌های برجسته‌ای همچون آکسفورد، کمبریج، هاروارد، پرینستون، ییل و شیکاگو سخنرانی و پژوهش کرده و آثارش به زبان‌های مختلف، از جمله فارسی، ترجمه شده‌اند. وی عضو انجمن فیلسوفان آمریکا است.

همراه شدن آمریکا با اسرائیل در حمله به ایران از دلایل شکست ترامپ بود



*دموکرات‌ها در انتخابات کنگره ایالات متحده پیروزی چشمگیری به دست آوردند و اکثریت کرسی‌ها را هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان کسب کردند. در حالی که برخی نظرسنجی‌ها پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را پیش‌بینی کرده بودند، پیروزی آن‌ها در سنا بسیار بعیدتر به نظر می‌رسید و فضای کلی سیاسی نیز حاکی از چنین پیروزی قاطعی نبود. عوامل اصلی موفقیت دموکرات‌ها در این انتخابات چه بودند؟



نارضایتی اقتصادی، همراه شدن آمریکا با اسرائیل در حمله به ایران، جنگ‌های تجاری در سطح بین‌المللی، به‌ویژه با کانادا و چین، سیاست تهاجمی ترامپ علیه مهاجران غیرقانونی که به کشته شدن دو شهروند بی‌گناه آمریکایی بر اثر تیراندازی منجر شد، و اخراج مهاجرانی که به‌طور قانونی در آمریکا حضور داشتند.



همچنین کاهش افراطی بودجه‌های علمی توسط ترامپ، حمله او به دانشگاه‌های معتبر و اصلی، حمایت ظاهری‌اش از روسیه در جنگ این کشور علیه اوکراین، تهدیدهایش برای تصرف گرینلند و کاهش مالیات ثروتمندان از دیگر عوامل بودند.



*نارضایتی اقتصادی، به‌ویژه پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران، یکی از دلایل اصلی شکست رئیس‌جمهور ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره تلقی می‌شود. از نظر شما، این عامل تا چه اندازه در نتایج انتخابات نقش داشته است؟



نقش بسیار مهمی داشت. ترامپ خود امروز، یعنی یک روز پس از پیروزی دموکرات‌ها، در فهرست دلایل شکست جمهوری‌خواهان، درگیری با ایران را یکی از عوامل اصلی ذکر کرد.

بسیار محتمل است که دموکرات‌ها جنگ با ایران را به چالش بکشند



*پیامدهای این نتایج برای رئیس‌جمهور ترامپ در کنگره چه خواهد بود؟ اگرچه دموکرات‌ها اکثریت دوسوم را ندارند، اما می‌توانند بودجه نظامی را مسدود یا محدود کنند و ادامه جنگ با ایران را برای ترامپ دشوارتر سازند. ارزیابی شما از این احتمال چیست؟



بسیار محتمل است که دموکرات‌ها جنگ با ایران را به چالش بکشند. بر اساس قانون اساسی آمریکا، تنها کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد و کنگره تاکنون چنین اعلام جنگی نکرده است.



*احتمال اینکه کنگره به سمت استیضاح رئیس‌جمهور ترامپ یا وزیر جنگ او، پیت هگست، حرکت کند چقدر است؟



تحلیلگران سیاسی در ایالات متحده در این مورد مطمئن نیستند. یکی از دلایل این است که استیضاح موفق ترامپ باعث خواهد شد معاون رئیس‌جمهور، مسئولیت اداره کشور را بر عهده بگیرد. ونس احتمالاً میراث سیاسی ترامپ را ادامه خواهد داد، اما بدون مشکلات و حواشی ترامپ؛ زیرا ونس یک مجرم محکوم‌شده نیست.



پیش‌بینی من این است که اگر استیضاحی صورت بگیرد، احتمالاً پیت هگست هدف آن خواهد بود. او به‌عنوان یکی از طراحان اصلی جنگ شناخته می‌شود و همچنین به دلیل استفاده از قدرت خود برای مجازات افرادی که در ارتش دشمن یا رقیب تلقی می‌کند، و نیز به حاشیه راندن زنان و سیاه‌پوستان در نیروهای نظامی، مورد انتقاد قرار دارد.



*یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این انتخابات، شکست جمهوری‌خواهان در ایالت‌هایی مانند تگزاس بود؛ ایالت‌هایی که برای دهه‌ها پایگاه مستحکم جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند. اینکه رأی‌دهندگان در چنین ایالت‌های سنتاً جمهوری‌خواهی حمایت خود را به نامزدهای دموکرات منتقل کرده‌اند، نشان می‌دهد که دلایل این تغییر آرایش سیاسی ممکن است عمیق و بنیادین باشند. شما این تحول را چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا ممکن است روند مشابهی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا نیز تکرار شود؟



قطعاً. این یک تحول بزرگ سیاسی و فرهنگی است. برخی جمهوری‌خواهان برجسته، مانند ران دیسانتیس، شکست اخیر جمهوری‌خواهان را پدیده‌ای نزدیک به انقراض توصیف کرده‌اند.



اما چنین چیزی نیست. جمهوری‌خواهان دوباره مبارزه خواهند کرد، ولی هویت حزب آن‌ها احتمالاً با زمانی که حزب تحت سلطه ترامپ بود، متفاوت خواهد شد.

