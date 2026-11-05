قدرت ایران به مردم است+فیلم

گروه استان‌ها - جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش محوری مردم در اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، مهم‌ترین مؤلفه قدرت نظام است و پیوند میدان رزم با میدان خیابان، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ،سردار حسن عسکری، جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان، در جمع تجمع‌کنندگان شبانه و حلقه‌های معرفتی، با تشریح جایگاه مردم در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: هر حاکمیت سیاسی دارای مؤلفه‌ای اصلی برای قدرت است که مشروعیت و مقبولیت خود را از آن می‌گیرد و در جمهوری اسلامی، این مؤلفه مردم هستند.





وی با اشاره به تفاوت منابع قدرت در کشورهای مختلف افزود: برخی کشورها قدرت خود را از توان نظامی، برخی از اقتصاد و برخی از پیشرفت علمی می‌گیرند؛ اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) از ابتدا مردم را در کنار رهبری و معنویت، محور اصلی اقتدار نظام قرار دادند.

مردم؛ پشتوانه اقتدار نظام

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه حضور مردم همواره عامل خنثی‌سازی تهدیدهای دشمنان بوده است، تصریح کرد: در طول ۴۸ سال گذشته، هرگاه نظام با تهدیدهای قومی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا نظامی مواجه شده، این مردم بوده‌اند که با هدایت رهبری و تقویت معنویت، توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

عسکری با اشاره به دوراندیشی امام خمینی(ره) در مردمی‌سازی عرصه دفاع گفت: امام راحل با تأسیس بسیج، بستری فراهم کردند تا مردم در کنار نیروهای مسلح، در تأمین امنیت داخلی و دفاع از کشور نقش‌آفرینی کنند؛ چراکه دفاع از انقلاب نباید صرفاً در انحصار نیروهای مسلح باقی بماند.

وی با اشاره به شرایط ارتش در ابتدای انقلاب و تلاش برخی جریان‌ها برای انحلال آن، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) با حمایت قاطع از ارتش، مانع تضعیف و انحلال این نهاد شدند و در کنار آن، سپاه پاسداران و بسیج را برای صیانت از انقلاب و مشارکت مردمی در دفاع از کشور پایه‌گذاری کردند.

دفاع مقدس؛ جلوه‌ای از قدرت مردم

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و شرایط دشوار نیروهای مسلح در آن مقطع گفت: حضور مردم و ظرفیت نیروهای مردمی، یکی از عوامل اصلی عبور کشور از بحران جنگ تحمیلی بود.

عسکری با یادآوری نقش فرماندهان برجسته دفاع مقدس از جمله شهید حسن باقری، شهید حاج ابراهیم همت، شهید مهدی باکری و شهید عبدالحسین برونسی افزود: بسیاری از این فرماندهان پیش از ورود به عرصه دفاع، در مشاغل و مسئولیت‌های متفاوتی فعالیت داشتند، اما با حضور در میدان دفاع از کشور، به فرماندهانی اثرگذار تبدیل شدند.

اقتدار ایران وابسته به افراد نیست

وی با تأکید بر اینکه قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به یک یا چند فرمانده محدود نمی‌شود، بیان کرد: دشمن تصور می‌کند با هدف قرار دادن فرماندهان و نخبگان نظامی می‌تواند ساختار دفاعی کشور را از بین ببرد، درحالی‌که قدرت جمهوری اسلامی بر پایه ظرفیت عظیم مردمی و نیروهای تربیت‌شده و جایگزین‌پذیر استوار است.

عسکری با اشاره به پیشرفت صنعت موشکی کشور و نقش فرماندهان شهیدی همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم و شهید امیرعلی حاجی‌زاده، از تداوم مسیر پیشرفت دفاعی کشور سخن گفت و به نقش فرماندهان و متخصصان جدید در ارتقای توان موشکی اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به تغییر شیوه‌های عملیاتی و افزایش تحرک یگان‌های موشکی، این تحولات را نشانه‌ای از پویایی و توانمندی نیروهای مسلح کشور دانست.

میدان رزم در پیوند با میدان خیابان

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: میدان رزم جمهوری اسلامی ایران به میدان خیابان و حضور مردم در صحنه متصل است و همین پیوند، قدرتی ایجاد می‌کند که با حذف افراد یا فرماندهان از بین نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند و بستر نقش‌آفرینی آنان فراهم باشد، دشمنان نمی‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند؛ چراکه پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی، مردم هستند.

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