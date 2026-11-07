پشت پرده شایعه تعطیلی مدارس تهران

شروع اولین امواج سرما و بارندگی، شایعه تعطیلی مدارس هم به جریان افتاد و در فضای مجازی خبرهایی از تعطیل شدن کلاس‌های درس منتشر شد.

به گزارش تابناک؛ همزمان با روز چهارشنبه ۱۳ آبان همزمان با برگزاری مراسم راهپیمایی روز دانش‌آموز گفته شد که مدارس نوبت عصر استان تهران تعطیل شده‌است اما مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به سرعت این خبر را تکذیب و اعلام کرد که مدارس طبق برنامه به کار خود ادامه می‌دهند.

پس از آن شایعات تعطیلی مدارس از روز شنبه ۱۶ آبان ماه منتشر شدند. این شایعات که هیچ‌منبع معتبری نداشتند بیشتر بر موضوع کمبود سوخت برای گرمایش مدارس تکیه می‌کردند. هواشناسی هم تایید کرده بود که سرمای هوا از پنجشنبه شدت می‌گیرد و همین نکته باعث جلب توجه عمومی به احتمال تعطیلی مدارس شده بود.

رمضان رحیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی از تابستان امسال تاکید داشتند که مدارس باید به صورت حضوری برگزار شوند و از اول مهرماه هم این اتفاق افتاده است.

متاسفانه شایعاتی در فضای مجازی مطرح شده که صحیح نیست. البته اگر موضوع آلودگی هوا و بحث کمبود انرژی در ماه‌های آینده پیش بیاید بر اساس هر منطقه به استاندار و ستاد بحران هر استان این اختیار داده شده است که در این زمینه تصمیم‌گیری کنند اما مجلس شورای اسلامی تاکنون به هیچ ارگانی مجوز نداده است که بتواند راسا مدارس را تعطیل یا غیرحضوری کند.»

او تاکید می‌کند: «سال پیش که کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار شدند به مشکلاتی مانند افت تحصیلی یا ضعف پلتفرم‌ها برخورد کردیم. البته زیرساخت‌های پلتفرم‌هایی مانند برنامه شاد با سرورهای جدید تقویت شده است تا برای استفاده دانش‌آموزان و معلمان آماده باشد اما این برنامه‌ها هم نمی‌توانند بازدهی و خروجی کلاس‌های حضوری را داشته باشند.»

منبع: همشهری آنلاین